به گزارش خبرنگار مهر، در دور دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی «عبدالحکیم آق‌آرکاکلی» با کسب ۷۹ هزار و ۴۸۹ رأی منتخب حوزه انتخابیه گنبدکاووس شناخته شد.

در دور نخست دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی که ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ برگزار شد، «قرجه طیار» با ۲۱ هزار و ۸۶۱ رأی و «عبدالحکیم آق ارکاکلی» با ۲۰ هزار و ۵۵۹ رأی از مجموع ۱۳۰ هزار و ۸۵ رأیی که مردم این شهرستان مرزی در صندوق‌ها انداختند، به دوره دوم راه پیدا کردند.

استان گلستان با ۶ حوزه انتخابیه، هفت نماینده در مجلس دارد که دو نفر از حوزه گرگان و آق قلا، یک نفر از علی آبادکتول، یک نفر از حوزه رامیان و آزادشهر، یک نفر از کردکوی، بندرترکمن، گمیشان و بندرگز، یک نفر از گنبدکاووس و یک نفر از حوزه مینودشت، گالیکش، کلاله و مراوه‌تپه به مجلس شورای اسلامی راه یافتند.