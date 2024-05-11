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۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۸:۴۵

«عبدالحکیم آق‌آرکاکلی» از حوزه انتخابیه گنبدکاووس وارد مجلس شد

«عبدالحکیم آق‌آرکاکلی» از حوزه انتخابیه گنبدکاووس وارد مجلس شد

گنبدکاووس- «عبدالحکیم آق‌آرکاکلی» با کسب اکثریت آرا در حوزه انتخابیه گنبدکاووس نماینده مردم این شهرستان در مجلس دوازدهم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در دور دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی «عبدالحکیم آق‌آرکاکلی» با کسب ۷۹ هزار و ۴۸۹ رأی منتخب حوزه انتخابیه گنبدکاووس شناخته شد.

در دور نخست دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی که ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ برگزار شد، «قرجه طیار» با ۲۱ هزار و ۸۶۱ رأی و «عبدالحکیم آق ارکاکلی» با ۲۰ هزار و ۵۵۹ رأی از مجموع ۱۳۰ هزار و ۸۵ رأیی که مردم این شهرستان مرزی در صندوق‌ها انداختند، به دوره دوم راه پیدا کردند.

استان گلستان با ۶ حوزه انتخابیه، هفت نماینده در مجلس دارد که دو نفر از حوزه گرگان و آق قلا، یک نفر از علی آبادکتول، یک نفر از حوزه رامیان و آزادشهر، یک نفر از کردکوی، بندرترکمن، گمیشان و بندرگز، یک نفر از گنبدکاووس و یک نفر از حوزه مینودشت، گالیکش، کلاله و مراوه‌تپه به مجلس شورای اسلامی راه یافتند.

کد مطلب 6102674

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