تمدید اجرای نمایش «توقف اتانازی»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای اجرا، نمایش کمدی-درام «توقف اتانازی» به نویسندگی و کارگردانی محمدرضا عطایی‌فر، از ۲۳ فروردین ۱۴۰۳ ساعت ۲۰ در تالار چهارسو مجموعه تئاتر شهر روی صحنه رفته است.

این نمایش که قرار بود تا جمعه ۲۱ اردیبهشت روی صحنه باشد به مدت ۶ روز تمدید و تا ۲۸ اردیبهشت روی صحنه خواهد بود.

پنچ نفر از کشورهای مختلف در کلینیکی برای اتانازی مرگ خودخواسته گردهم جمع می‌شوند و ماجراها و اتفاقاتی که برای آن‌ها رخ می‌دهد، روایتی است که در کمدی‌درام «توقف اتانازی» به نمایش گذاشته می‌شود.

یعقوب ‌صباحی، حسین ‌کشفی‌اصل، علی خازنی، سامان ‌تیرانداز، آناهید ‌ادبی، علی حیدری، محمد ‌مغانی، محمدرضا معصومی، سارا ‌واحدنوعی، سهراب ‌گلدره، علیرضا ‌عرب، فاطمه ساکتی، پیام شیخ نوازجاهد، ارمیا میرزازاده و امیرحسین ‌امیری، بازیگرانی هستند که در این نمایش حضور دارند.

سعید ‌سیادت مجری طرح، ملیکا ‌راه‌رخشان دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز، ندا ‌مرادی، امیرحسین امیری دستیار دوم کارگردان، ندا ‌مرادی منشی صحنه، علیرضا ‌عرب، سهراب ‌گلدره، عاطفه حسن‌زاده گروه کارگردانی، مهسا ‌اسمعیل‌زاده طراح صحنه و لباس، پیام شیخ‌نوازجاهد و عاطفه حسن‌زاده دستیاران صحنه و لباس، فاطمه ساکتی مدیر صحنه، امین ‌ترکمان ساخت دکور، مهدی نامجو و سپهر حبیب طراحان صدا، علیرضا ‌عرب اجرای موسیقی، حمیدرضا ‌قاسمی طراح گریم، کامبیز معماری، امیرقادری، علی گودینی و حمیدرضاقاسمی مجریان گریم آقایان، عاطفه ابیضی و عسل شریف زاده علمداری مجریان گریم خانم‌ها، فرشاد ‌فیضی و ساناز اوجانی عکاسان، مصطفی جلم بادانی طراح نور، امیر خوارزمی مسئول صدا، علی ذوالفقاری اپراتور نور، محسن زرآبادی‌پور، مهراد خورشیدی، محمد قربانی و سحر باقری مقدم نریشن، مهدی رایگانی و مرجان عطایی فر طراحان پوستر، سیدمهدی فاطمی نسب سدمتیتصویرسازی پوستر، امیرحسین ‌نجاح ساخت تیزر، مریم آردم روابط عمومی و علی ‌کیهانی مشاور رسانه‌ای از دیگر عواملی هستند که در این پروژه حضور دارند.

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت این اثر نمایشی می‌توانند به سایت تیوال و گیشه تئاتر مراجعه کنند.