۲۵۰ واحد دانشگاه پیام نور آماده واگذاری شد

به گزارش خبرنگار، قاسم عموعابدینی در سومین جلسه کارگروه استانی پیاده‌سازی آمایش آموزش عالی و مدیریت طرح تحول که به میزبانی دانشگاه اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: پیاده‌سازی استانی آمایش آموزش عالی و مدیریت طرح تحول استان اصفهان ضروری است.

وی اقدامات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در طرح تحول آموزش عالی را تبیین و تصریح کرد: تحول در رشته‌های موجود به‌سمت نیازمحوری، مهارت‌محوری، ایجاد دانشکده‌های علوم و فناوری‌های راهبردی بین رشته‌ای فناورمحور که خاص دانشگاه‌های معین است و دانشکده‌های نیازمحور در حال حرکت است.

معاون آموزشی وزارت علوم با بیان اینکه برنامه‌ریزی برای آمایش و طرح تحول آموزش عالی از یک سال گذشته آغاز شده است، گفت: بخشی از اختیارات و تصمیم‌گیری‌ها به کارگروه‌های آمایش آموزش عالی استانی واگذار شده است که سبب ایجاد مشارکت حداکثری می‌شود.

عموعابدینی با اشاره به اینکه بین آمایش سرزمین و آموزش عالی در استان‌ها فاصله وجود دارد، افزود: دانشجویانی که در دانشگاه‌ها تربیت می‌شوند برای ورود به صنعت و جامعه و انجام کارهای تحقیقاتی چندان قوی نیستند و ضعف‌هایی دارند که طرح تحول آموزش عالی به‌دنبال رفع این معضل است.

معاون آموزشی وزارت علوم با بیان اینکه در کارگروه‌های استانی مسائلی مانند وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاه و تعیین تکلیف رشته‌های تحصیلی بررسی می‌شود، تصریح کرد: لازم است کارگروه‌های استانی سرعت لازم را در این زمینه داشته باشند و دانشگاه‌ها با همکاری و همراهی یکدیگر به اجرایی شدن طرح تحول آموزش عالی کمک کنند.

وی با اشاره به اینکه چهار بند از مواد مهم آمایش و طرح تحول آموزش عالی به کارگروه‌های استانی واگذار شده است، خاطرنشان کرد: ساماندهی واحدهای دانشگاهی یکی از این موارد است.

عموعابدینی با اشاره به اینکه ۲۵۰ واحد دانشگاهی موجود پیام نور در کشور آماده واگذاری است، افزود: ۱۱۰ واحد غیر انتفاعی در کشور منحل شده و سایر واحدهای این دانشگاه قابل تقویت شدن است.

وی با بیان اینکه حدود ۷۰ درصد مواد برنامه هفتم توسعه کشور در بخش آموزش عالی مربوط به ساماندهی است، تصریح کرد: اقدام‌های خوبی در ۲ سال گذشته برای اجرایی شدن این برنامه‌ها صورت گرفته است.

عموعابدینی در ادامه، ضوابط اجرایی ساماندهی رشته‌ها را تشریح و تصریح کرد: ایجاد رشته جدید در دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی (دولتی، غیردولتی و آزاد اسلامی) هر استان درصورت بیکاری بیش از ۶۰ درصد دانش‌آموختگان آن رشته گرایش در سطح استان ممنوع است. کد رشته محل‌های جدید در صورت داشتن تقاضای رسمی و عقد قرارداد با بنگاه‌های اقتصادی در قالب بورس صنعت و جامعه، به تعداد ظرفیت حداقل استاندارد اجرای دوره، از شمول این بند مستثنی هستند. پیشنهاد تجمیع و بازتوزیع رشته‌ها توسط کارگروه استانی باید وفق مصوبات شورای گسترش آموزش عالی به گونه‌ای انجام پذیرد که حداکثر تناسب بین اعضای هیئت علمی و رشته‌ها در مؤسسات آموزش عالی مجری رشته‌ها ایجاد شود.

وی افزود: ادامه پذیرش دانشجو در مورد رشته‌هایی که طی سه سال گذشته در آزمون سراسری به طور متوسط کمتر از ۶۰% ظرفیت اعلام شده در مقطع کارشناسی و ۴۰% ظرفیت اعلام شده در مقطع کارشناسی ارشد پذیرش داشته‌اند صرفاً به صورت نیازمحور و در صورت کسب نصاب لازم از فرم پیوست اشتغال امکان‌پذیر است.

دانشگاه‌ها باید از بعد کیفی پیشرفت بیشتری داشته باشند

حسین هرسیج رییس دانشگاه اصفهان نیز در ادامه این جلسه گفت: وضعیت دانشگاه‌های ما بسیار بهتر از دانشگاه‌های قبل از انقلاب است. البته دانشگاه‌ها باید از بعد کیفی پیشرفت بیشتری داشته باشند. دانشگاه‌ها از سرمایه ملی استفاده می‌کنند، به همین خاطر باید بسیار مراقب باشند که سرمایه‌ها و بیت‌المال را هدر ندهند.

وی تصریح کرد: دانشجویان نیز در حوزه اشتعال نباید احساس ناامیدی کنند.

فعالیت ۱۸۳ مؤسسه در حوزه‌های آموزشی، پژوهش و فناوری و آموزش آزاد در استان اصفهان

محمد فرامرزی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان نیز در سومین جلسه کارگروه استانی پیاده‌سازی آمایش آموزش عالی و مدیریت طرح تحول اظهار کرد: در حال حاضر ۱۸۳ مؤسسه فعال در حوزه‌های آموزشی، پژوهش و فناوری و آموزش آزاد در استان مشغول به فعالیت هستند که ۱۱۸ مؤسسه شامل دانشگاه‌های دولتی، پردیس‌های فرهنگیان، مراکز و واحدهای پیام نور، مراکز جامع علمی و کاربردی، دانشکده و آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای و غیر دولتی است و ۹ مؤسسه آموزش عالی آزاد و ۵۶ مؤسسه در بخش پژوهشی فعالیت دارند.

سهم زیر نظام‌های آموزش عالی استان اصفهان در دانشجو، برای دانشگاه‌های دولتی ۱۹درصد، دانشگاه‌ها و مؤسسات غیر دولتی غیر انتفاعی ۱۳درصد، دانشگاه آزاد اسلامی ۴۰ درصد، دانشگاه فرهنگیان۳ درصد و دانشگاه پیام نور ۱۵ درصد، دانشگاه جامع علمی کاربردی ۵ درصد و دانشگاه فنی و حرفه ای۶ درصد است.

فرامرزی تصریح کرد: در حال حاضر ۱۹۰مؤسسه فعال آموزش عالی در حوزه‌های آموزشی، پژوهش و فناوری و آموزش آزاد در استان مشغول به فعالیت هستند

گفتنی است سومین جلسه کارگروه استانی پیاده‌سازی آمایش آموزش عالی و مدیریت طرح تحول روز سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ در محل تالار دکتر رزمجو دانشگاه اصفهان برگزار شد.