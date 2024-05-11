۶۰ مجروح در اثر برخورد قطار در بوئنوس آیرس

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، آتش نشانان، پلیس و آمبولانس‌ها در محل حضور یافته و به تخلیه مردم و انتقال مجروحان به بیمارستان‌ها کمک کردند.

تصاویر تلویزیونی و هواپیماهای بدون سرنشین قطارها را روی یک پل روگذر در محله پالرمو پایتخت آرژانتین نشان می‌دهد. اولین واگن قطار مسافربری در این برخورد از ریل خارج شد و آسیب دید.

خبرنگاران در محل حادثه شاهد مسافرانی بودند که با برانکارد به آمبولانس‌ها و هلیکوپترهایی که در انتظار انتقال شدیدترین مجروحان به بیمارستان‌های شهر بودند.

آلبرتو کرسنتی، رئیس سیستم مراقبت‌های پزشکی اورژانس محلی در محل حادثه گفت: «۹۰ آمبولانس در صحنه حاضر شد، ۹۰ مسافر منتقل و تحت مراقبت قرار گرفتند که ۳۰ نفر از آنها با جدی ترین جراحات معرفی شدند.»

تحقیقات در مورد علت حادثه به زودی آغاز خواهد شد.