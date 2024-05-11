  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۵:۴۱

۶۰ مجروح در اثر برخورد قطار در بوئنوس آیرس

۶۰ مجروح در اثر برخورد قطار در بوئنوس آیرس

مقامات محلی روز شنبه اعلام کردند که دست کم ۶۰ نفر بر اثر برخورد یک قطار مسافربری ۷ واگنی با یک لوکوموتیو و یک واگن خالی در بوئنوس آیرس زخمی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، آتش نشانان، پلیس و آمبولانس‌ها در محل حضور یافته و به تخلیه مردم و انتقال مجروحان به بیمارستان‌ها کمک کردند.

تصاویر تلویزیونی و هواپیماهای بدون سرنشین قطارها را روی یک پل روگذر در محله پالرمو پایتخت آرژانتین نشان می‌دهد. اولین واگن قطار مسافربری در این برخورد از ریل خارج شد و آسیب دید.

خبرنگاران در محل حادثه شاهد مسافرانی بودند که با برانکارد به آمبولانس‌ها و هلیکوپترهایی که در انتظار انتقال شدیدترین مجروحان به بیمارستان‌های شهر بودند.

آلبرتو کرسنتی، رئیس سیستم مراقبت‌های پزشکی اورژانس محلی در محل حادثه گفت: «۹۰ آمبولانس در صحنه حاضر شد، ۹۰ مسافر منتقل و تحت مراقبت قرار گرفتند که ۳۰ نفر از آنها با جدی ترین جراحات معرفی شدند.»

تحقیقات در مورد علت حادثه به زودی آغاز خواهد شد.

کد مطلب 6103345

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها