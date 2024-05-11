۶۰ مجروح در اثر برخورد قطار در بوئنوس آیرس

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، آتش نشانان، پلیس و آمبولانسها در محل حضور یافته و به تخلیه مردم و انتقال مجروحان به بیمارستانها کمک کردند.
تصاویر تلویزیونی و هواپیماهای بدون سرنشین قطارها را روی یک پل روگذر در محله پالرمو پایتخت آرژانتین نشان میدهد. اولین واگن قطار مسافربری در این برخورد از ریل خارج شد و آسیب دید.
خبرنگاران در محل حادثه شاهد مسافرانی بودند که با برانکارد به آمبولانسها و هلیکوپترهایی که در انتظار انتقال شدیدترین مجروحان به بیمارستانهای شهر بودند.
آلبرتو کرسنتی، رئیس سیستم مراقبتهای پزشکی اورژانس محلی در محل حادثه گفت: «۹۰ آمبولانس در صحنه حاضر شد، ۹۰ مسافر منتقل و تحت مراقبت قرار گرفتند که ۳۰ نفر از آنها با جدی ترین جراحات معرفی شدند.»
تحقیقات در مورد علت حادثه به زودی آغاز خواهد شد.
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