اجرای ۱۵۰ میلیارد دلار پروژه در صنعت نفت

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد اوجی بعدازظهر امروز (شنبه، ۲۲ اردیبهشت) در حاشیه مراسم امضای ۱۱ قرارداد و موافقت‌نامه در روز پایانی بیست‌وهشتمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی گفت: این رویداد سبب شد شرکت‌های دولتی در صنعت نفت و سازندگان و تولیدکنندگان داخلی نیازهای یکدیگر را به‌درستی شناسایی کنند.

وی با بیان اینکه در این دوره از نمایشگاه هزار و ۷۰۰ شرکت داخلی حضور داشتند، افزود: به‌دلیل کمبود فضا، شرکت‌های داخلی کمی در این نمایشگاه حاضر شدند، این در حالی است که تعداد آن‌ها می‌توانست از ۲ هزار و ۵۰۰ شرکت نیز فراتر رود.

وزیر نفت پیام بیست‌وهشتمین نمایشگاه بین‌المللی نفت ایران را اتکا به داخل دانست و بیان کرد: از ابتدای آغاز دولت سیزدهم هیچ‌گاه منتظر شرکت‌های بین‌المللی و مذاکرات نبودیم و همواره نگاه ما در زمینه تأمین کالا رو به داخل بوده است.

اوجی با تأکید بر اینکه درهای وزارت نفت را به روی شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی باز کرده‌ایم، گفت: امسال وزارت نفت برای سومین بار توانست مقام اول را در تولید بار نخست کالاها در کشور به دست آورد.

وی ادامه داد: وزارت نفت هم‌اکنون حدود ۱۵۰ میلیارد دلار پروژه نیمه‌تمام و جدید در دست اجرا دارد و تلاش کردیم با هماهنگی دولت، جذابیت قراردادهای کنونی صنعت نفت را برای سرمایه‌گذاران افزایش دهیم. امروز هیچ پروژه بلاتکلیفی در صنعت نفت وجود ندارد.

وزیر نفت از مراحل نهایی ساخت هزار کیلومتر خط لوله انتقال فرآورده نفتی در کشور خبر داد و گفت: هم‌اکنون روزانه ۱۶ تا ۲۰ هزار کامیون تانکردار، سوخت را در کشور جابه‌جا می‌کنند که این موضوع هزینه زیادی برای کشور به همراه دارد.

بر اساس این گزارش، وزارت نفت، شرکت ملی نفت ایران و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری امروز (شنبه) و در روز پایانی بیست و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، ۱۵ قرارداد و موافقت‌نامه با شرکت‌های ایرانی به ارزش یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار امضا کردند.