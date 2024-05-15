به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی بنیاد سینمایی فارابی، یکی دیگر از کتاب‌های جدید بنیاد سینمایی فارابی با عنوان «حکمرانی و سیاست گذاری سینما در آمریکا» در روزهای برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران رونمایی شد.

این کتاب ۱۷۸ صفحه‌ای که در ۵۰۰ نسخه منتشر شده است، با قلم زینب ابراهیم‌زاده و نظارت علمی محسن بیسادی به نگارش درآمده است.

از سال ۱۹۵۵ تا ۱۹۱۵ فیلم‌ها، محبوب‌ترین شکل سرگرمی داستانی در آمریکا بودند، بنابراین فیلم‌ها به نسبت رمان‌ها و نمایشنامه‌ها، مخاطبان بیشتری را هدف قرار می‌دادند و هم‌چنان نیز این‌گونه است. کتاب «حکمرانی و سیاست‌گذاری سینما در آمریکا» به بهانه اثرات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی متنوع سینما و نقش بی‌بدیل آن در نظام حکمرانی فرهنگی، رسانه‌ای کشورها به واکاوی این هنر، صنعت از منظر مؤلفه‌های حکمرانی و سیاست‌گذاری پرداخته است.

این کتاب با مطالعه مؤلفه‌های برگرفته از حکمرانی‌ها و سیاست‌گذاری‌های سینمایی سایر کشورها می‌تواند به شکل‌گیری ادبیات حکمرانی و سیاست‌گذاری سینمای ایران کمک شایانی کند و منشاء ایده‌های سیاستی بدیع و نوآورانه‌ای قرار گیرد.

درآمدها، هزینه‌ها و دستمزدها در هالیوود، جایگاه فیلم‌های مستقل در هالیوود، قوانین و مقررات حاکم بر سینمای آمریکا، رویکردها و سیاست‌های حاکم بر صنعت فیلم آمریکا و همچنین جشنواره‌های سینمایی در این کشور، از جمله فصول تشکیل‌دهنده این کتاب ۱۱ فصلی به‌شمار می‌رود.

مرکز انتشارات بنیاد سینمایی فارابی هم زمان با برگزاری سی و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران همه روزه تا ۲۹ اردیبهشت در محل شبستان اصلی مصلای تهران، راهرو ۱۵ غرفه شماره ۲۷۵ پذیرای علاقه مندان حوزه کتاب‌های سینمایی است.