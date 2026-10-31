هادی سینایی‌پورفرد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت شناسایی استعدادها و توانمندی‌های نوجوانان اظهار کرد: رویداد استعدادیابی و هدایت تحصیلی و شغلی «کارا» با هدف کمک به خودشناسی دانش‌آموزان و فراهم‌سازی زمینه انتخاب آگاهانه مسیر تحصیلی و شغلی، در ۵۰ مدرسه ناحیه ۴ آموزش‌وپرورش اصفهان در حال اجراست.

وی با بیان اینکه انتخاب رشته تحصیلی یکی از تصمیم‌های مهم و تأثیرگذار در زندگی نوجوانان است، خاطرنشان کرد: اگر این انتخاب بر مبنای شناخت صحیح از علایق، استعدادها، توانایی‌ها و ویژگی‌های فردی صورت گیرد، می‌تواند زمینه‌ساز موفقیت و رضایت شغلی و تحصیلی در آینده باشد.

رئیس اداره امور اجتماعی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان ادامه داد: از همین رو، رویداد «کارا» تلاش می‌کند با رویکردی علمی و کاربردی، دانش‌آموزان را در مسیر شناخت بهتر ظرفیت‌های فردی خود همراهی کند.

سینایی‌پورفرد با تشریح بخش‌های مختلف این رویداد گفت: در قالب «کارا»، دانش‌آموزان پایه نهم در ۲ کارگاه آموزشی شرکت می‌کنند و با استفاده از ۲ آزمون معتبر رغبت‌شناسی شغلی «استرانگ» و «هالند»، شناخت دقیق‌تری از علایق و گرایش‌های شغلی خود به دست می‌آورند.

وی با اشاره به اینکه یکی از بخش‌های مهم این برنامه، آشنایی دانش‌آموزان با دست‌کم ۲۰۰ عنوان شغلی و فرصت‌های متنوع حرفه‌ای است، خاطرنشان کرد: در این بخش دانش‌آموزان می‌توانند ارتباط میان توانمندی‌های فردی، رشته‌های تحصیلی و مشاغل آینده را بهتر درک کنند.

به گفته رئیس اداره امور اجتماعی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان، نتایج آزمون‌ها بر اساس شش الگوی رغبت شغلی هالند شامل واقع‌گرا، جست‌وجوگر، هنری، اجتماعی، متهور و قراردادی مورد بررسی و تبیین قرار می‌گیرد.

سینایی پورفرد با تأکید بر ضرورت توجه به هدایت تحصیلی و شغلی از سنین نوجوانی تصریح کرد: هدف از اجرای این رویداد تنها معرفی مشاغل یا برگزاری آزمون نیست بلکه تلاش داریم دانش‌آموزان با شناخت بهتر خود، آگاهی از تنوع فرصت‌های تحصیلی و شغلی و درک ارتباط میان علایق و توانایی‌هایشان، نقش فعال‌تری در تصمیم‌گیری برای آینده خود ایفا کنند.

وی با بیان اینکه رویداد «کارا» در چارچوب مسئولیت‌های اجتماعی شهرداری اصفهان و با رویکرد توانمندسازی نسل نوجوان دنبال می‌شود، افزود: امیدواریم اجرای این برنامه بتواند به ارتقای کیفیت فرایند هدایت تحصیلی، کاهش انتخاب‌های ناآگاهانه و شناسایی بهتر استعدادهای دانش‌آموزان کمک کند.

رئیس اداره امور اجتماعی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان، سرمایه‌گذاری برای شناخت و پرورش استعدادهای نوجوانان را سرمایه‌گذاری برای آینده شهر دانست و گفت: مدیریت شهری اصفهان تلاش دارد با طراحی و اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی هدفمند، زمینه رشد توانمندی‌ها و شکوفایی ظرفیت‌های نسل آینده را فراهم کند.