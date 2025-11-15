آسمان مازندران ابری است

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام هواشناسی مازندران، دمای فعلی استان حدود ۱۶ درجه سانتیگراد بوده و رطوبت به میزان ۸۷ درصد گزارش شده است که این ترکیب شرایط شرجی و ناپایدار را برای مناطقی از مازندران بهویژه در ارتفاعات ایجاد میکند. همچنین سرعت باد ملایم و تقریباً ۵ کیلومتر بر ساعت برآورد شده است.
هواشناسان محلی پیشبینی کردهاند که وضعیت ابری ادامهیابد و در طول روز، به خصوص در دامنههای کوهستانی و نقاط مرتفع، احتمال بارشهای پراکنده وجود دارد. این شرایط ممکن است در عصر تشدید شود.
اداره کل هواشناسی از شهروندان خواسته است با توجه به رطوبت بالا، برای احتمال بارش آمادگی داشته باشند، به ویژه افرادی که قصد فعالیت در فضای آزاد دارند.
در گزارش هواشناسی همچنین به رانندگان بهویژه در جادههای کوهستانی توصیه شده است با احتیاط بیشتری رانندگی کنند؛ دلیل آن احتمال کاهش دید ناشی از ابر و مه در نقاط مرتفع است.
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