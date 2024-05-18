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۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۵:۵۴

فرمانده انتظامی استان کردستان خبر داد؛

توقیف محموله سیگار قاچاق در سروآباد

توقیف محموله سیگار قاچاق در سروآباد

سنندج_ فرمانده انتظامی استان کردستان از توقیف محموله سیگار قاچاق خبر داد و گفت: ۸۳۷ هزار و ۷۵۰نخ سیگار قاچاق در سروآباد کشف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی آزادی بعدازظهر شنبه به خبرنگاران رسانه‌های جمعی اعلام کرد: مأموران کلانتری ۱۱ شهرستان با اشراف اطلاعاتی در راستای طرح عملیاتی مبارزه با قاچاق کالا، هنگام کنترل محورهای مواصلاتی پس از هماهنگی با مراجع قضائی در بازرسی از یک وانت نیسان ۸۳۷ هزار و ۷۵۰ نخ انواع سیگار قاچاق کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان کردستان با اشاره به ارزش این محموله بیان کرد: کارشناسان ارزش محموله کشف شده را ۴۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

وی تصریح کرد: در این رابطه خودرو توقیف و متهم دستگیر شده به همراه پرونده در اختیار مراجع قضائی قرار گرفت.

کد مطلب 6111042

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