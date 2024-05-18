توقیف محموله سیگار قاچاق در سروآباد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی آزادی بعدازظهر شنبه به خبرنگاران رسانه‌های جمعی اعلام کرد: مأموران کلانتری ۱۱ شهرستان با اشراف اطلاعاتی در راستای طرح عملیاتی مبارزه با قاچاق کالا، هنگام کنترل محورهای مواصلاتی پس از هماهنگی با مراجع قضائی در بازرسی از یک وانت نیسان ۸۳۷ هزار و ۷۵۰ نخ انواع سیگار قاچاق کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان کردستان با اشاره به ارزش این محموله بیان کرد: کارشناسان ارزش محموله کشف شده را ۴۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

وی تصریح کرد: در این رابطه خودرو توقیف و متهم دستگیر شده به همراه پرونده در اختیار مراجع قضائی قرار گرفت.