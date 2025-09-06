کشف ۹۰ میلیارد ریال دخانیات قاچاق در سروآباد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی الهی شامگاه شنبه به خبرنگاران رسانه‌های کردستان اعلام کرد: با همکاری و اشراف اطلاعاتی مأموران انتظامی سروآباد، یک انبار غیرقانونی حاوی محموله‌ای از دخانیات قاچاق در یکی از محلات این شهرستان شناسایی شد.

وی ادامه داد: مأموران پس از هماهنگی با مراجع قضائی و انجام اقدامات پلیسی لازم، موفق به کشف یک میلیون و ۶۷۴ هزار و ۴۰۰ نخ سیگار خارجی و ۴۴۸ هزار و ۱۲ بسته تنباکوی قاچاق شدند.

سردار الهی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش این محموله را ۹۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، افزود: تحقیقات و بررسی‌ها در خصوص دستگیری متهم یا متهمان احتمالی این پرونده همچنان ادامه دارد.

فرمانده انتظامی کردستان در پایان از شهروندان خواست تا هرگونه اطلاعات در خصوص فعالیت‌های قاچاق را با پلیس در میان بگذارند.