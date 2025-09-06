  1. استانها
  2. کردستان
۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۱۳

کشف ۹۰ میلیارد ریال دخانیات قاچاق در سروآباد

کشف ۹۰ میلیارد ریال دخانیات قاچاق در سروآباد

سروآباد- فرمانده انتظامی استان کردستان از کشف محموله عظیم دخانیات قاچاق به ارزش ۹۰ میلیارد ریال در شهرستان سروآباد خبر داد و از ادامه تلاش‌ها برای دستگیری متهمان احتمالی این پرونده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی الهی شامگاه شنبه به خبرنگاران رسانه‌های کردستان اعلام کرد: با همکاری و اشراف اطلاعاتی مأموران انتظامی سروآباد، یک انبار غیرقانونی حاوی محموله‌ای از دخانیات قاچاق در یکی از محلات این شهرستان شناسایی شد.

وی ادامه داد: مأموران پس از هماهنگی با مراجع قضائی و انجام اقدامات پلیسی لازم، موفق به کشف یک میلیون و ۶۷۴ هزار و ۴۰۰ نخ سیگار خارجی و ۴۴۸ هزار و ۱۲ بسته تنباکوی قاچاق شدند.

سردار الهی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش این محموله را ۹۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، افزود: تحقیقات و بررسی‌ها در خصوص دستگیری متهم یا متهمان احتمالی این پرونده همچنان ادامه دارد.

فرمانده انتظامی کردستان در پایان از شهروندان خواست تا هرگونه اطلاعات در خصوص فعالیت‌های قاچاق را با پلیس در میان بگذارند.

کد خبر 6581754

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها