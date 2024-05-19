شمیم حرم رضوی در مرزبانی محمد رسول الله بیرجند پیچید

به گزارش خبرنگار مهر، صبح یکشنبه شمیم حرم مطهر رضوی و پرچم سبز گنبد بارگاه منور امام رضا (ع) در بین مرزبانان مرکز آموزشی محمد رسول الله (ص) بیرجند پیچید و مزار شهید گمنام این مرکز آموزشی نیز با حضور خادمان حرم رضوی غبارروبی شد.

مرزداران با دیدن پرچم متبرک امام هشتم و خدام ایشان ضمن زیارت از راه دور، سلام‌هایی از جنس اشک و دلتنگی روانه مشهد مقدس کردند.

خادمان حرم مطهر رضوی با حضور در این مرکز آموزشی ضمن قدردانی از مجاهدت‌های مرزبانان خراسان جنوبی در صیانت از مرزهای ایران اسلامی اعلام داشتند همواره نایب‌الزیاره مرزبانان جمهوری اسلامی در حرم حضرت ثامن‌الحجج (ع) هستند.

مرزبانان مرکز آموزشی محمد رسول الله (ص) عشق و ارادت شان را باری دیگر به ساحت قدسی حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) و با استقبال از پرچم متبرک بارگاه آن امام همام به نمایش گذاشتند.

یکی از خادمان در جریان این سفر معنوی به مرزبانی در شرق کشور با ذکر صلوات خاصه آن حضرت دل‌های مؤمنان را به بارگاه ملکوتی حضرت شمس الشموس (ع) گره زد.

در ادامه هم مرزبانان با مداحی، پرچم گردانی و نمک و نبات متبرک کوله بار دلتنگی هایشان را اندکی پایان دادند.

همچنین به هر کدام از نیروهایی که نام امام رضا (ع) و یا فرزندشان به نام حضرت معصومه (س) دارند نیز به یُمن ورود پرچم منور رضوی ۴۸ ساعت مرخصی تشویقی داده شد.