به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA) امروز شنبه اعلام کرد که بیش از ۷۳ هزار نفر در ۱۲ روز گذشته در ۳۱ ولایت افغانستان تحت تأثیر سیلاب های اخیر قرار گرفته اند.
بر اساس این گزارش، سیل خسارات گسترده ای به بار آورده و هزاران خانه، زمین کشاورزی و زیرساخت های کلیدی، از جمله جاده ها را ویران کرد.
خانواده های آواره، به ویژه زنان و دختران، با چالش های جدی مرتبط با دسترسی به خدمات درمانی روبرو هستند.
نیازهای فوری شامل غذا، سرپناه، کمک های نقدی و حمایتهای روانی-اجتماعی است.
سازمانهای بشردوستانه خواستار افزایش کمکها برای رسیدگی به نیازهای رو به رشد و جلوگیری از وخامت بیشتر شرایط زندگی در افغانستان شدهاند.
