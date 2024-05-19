  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۴:۰۸

قوه قضاییه اعلام کرد

تتلو شاکی خصوصی ندارد/۳ سال حبس به خاطر توهین به مقدسات

قوه قضاییه با اعلام خبر صدور حکم بدوی پرونده تتلو عنوان کرد: تتلو در جریان رسیدگی به پرونده اش شاکی خصوصی نداشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران پس از بررسی و تحقیقات نهایی که با حضور وکلا و خانواده انجام شد، امیرحسین مقصودلو را بابت اتهام‌های مندرج در کیفرخواست به صورت جداگانه به تحمل حبس تعزیری محکوم کرده است.

حکم دادگاه انقلاب در این پرونده بدوی بوده و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.

تتلو دارای یک پرونده در دادگاه کیفری یک استان تهران بود که از بابت اتهام مندرج در پرونده به حبس محکوم شده است.

این گزارش حاکی است تتلو یک پرونده دیگر هم به اتهام توهین به مقدسات در دادگاهی دیگر داشت که مربوط به سالیان گذشته و زمانی بود که در ایران حضور نداشت؛ او در این پرونده نیز به سه سال حبس محکوم شده است.

گفتنی است در جریان روند بررسی پرونده امیرحسین مقصودلو در محاکم استان تهران هیچ فردی یا افرادی به عنوان شاکی خصوصی از او شکایت نکرد و هیچ‌گونه پرونده‌ای با عنوان شاکی خصوصی برای تتلو تشکیل نشد.

سيد اسد رجبی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۵:۰۴ - ۱۴۰۳/۰۲/۳۰
      8 4
      پاسخ
      چه سعادتی دارد این‌جناب تتلو حتما بهشت را هم خرید
      • رضا IR ۲۳:۰۹ - ۱۴۰۳/۱۰/۱۳
        7 4
        نداشتن شاکی خصوصی، در صورتی که کلی آدم در فضای مجازی از او شاکی هستن . او آدم خوبی هست
      • ناشناس IR ۲۲:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۲/۲۰
        0 1
        اعدام این مزدور روانی

