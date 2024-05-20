رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان مرکزی پیام تسلیت صادر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام هادی خلیلی طی پیامی درگذشت آیت‌الله رئیسی و هیأت همراه وی را تسلیت گفت.

در متن این پیام آمده است:

روح بلند رئیس جمهور محبوب دولت مردمی، خادم‌الرضا حضرت آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی و همراهان خدمتگزارِ خدوم و شریف ایشان حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه، حجت‌الاسلام والمسلمین آل‌هاشم نماینده ولی فقیه و امام جمعه، مالک رحمتی استاندار آذربایجان شرقی، سرتیم حفاظت رئیس جمهور سردار سرتیپ موسوی و سایر همراهان، ضایعه‌ای اسفبار و مایه تألم مردم ایران اسلامی است.

«شهید جمهور» آیت‌الله رئیسی (رحمه الله علیه)، سالک متواضع، خادم برجسته ملت و مجاهد پرتلاش و انقلابی در شب میلاد حضرت علی‌ابن موسی‌الرضا (علیها السلام) میهمان امام رئوف شد؛ بزرگ مردی که مظلومیت و شهادت را از استادش شهید بهشتی به ارث برد و پرونده خدمت خود را که در حیات انقلابی و سیاسی و فرهنگی ایران، منطقه و جهان نقش پر رنگی داشت؛ با مدال سیدالشهدای خدمت به پایان رساند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان مرکزی این حادثه مولمه را به پیشگاه حضرت صاحب‌الزمان و زعیم حکیم امت رهبر معظم انقلاب اسلامی و مردم شریف ایران اسلامی تسلیت عرض نموده و علو درجات این شهیدان والامقام را از خداوند متعال مسئلت دارد.

ضمناً به اطلاع می‌رساند مراسم پاسداشت شهدای خدمت، امشب (دوشنبه) همزمان با نماز مغرب و عشا در محل مصلای بیت المقدس با حضور اقشار مردم قدرشناس برگزار خواهد شد.