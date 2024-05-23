مردم در تشییع پیکر هشت شهید خدمت تجلی آفریدند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قاسمی فرزاد صبح پنجشنبه در آئین بزرگداشت شهدای خدمت و گرامیداشت سالروز فتح خرمشهر در حسینیه سیدالشهدا باغ بهشت همدان بیان کرد: آیت الله رئیسی دولت خود را مردمی اعلام کرد و از ویژگی‌های این مرد بزرگ هرچه بگوییم کم گفته‌ایم.

وی با اشاره به اینکه مردم در تشییع پیکر این هشت عزیز در تبریز، قم، تهران و بیرجند تجلی آفریدند، افزود: برنامه‌های مختلفی برای بزرگداشت و نکوداشت شهدای خدمت برگزار شده است و از مردم قدردانی می‌کنیم.

استاندار همدان گفت: مردم همدان در همه گوشه کنار شهرها و روستاها مراسم‌های مختلفی برگزار کردند و این آئین‌ها تا چهلمین روز شهادت ادامه خواهد داشت.

وی تصریح کرد: در دولت‌های گذشته ارتباط وزرا با رئیس جمهور سخت بود اما در دولت سیزدهم رئیس جمهور شهید، ارتباط بسیار صمیمانه با وزرا و استانداران داشت.

قاسمی فرزاد با تسلیت شهادت آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور محبوب به همراه امام جمعه تبریز، استاندار آذربایجان شرقی، وزیر امورخارجه، سرتیپ حفاظت و خلبانان به جامعه ایران اسلامی افزود: در شرایطی که فشارهای اقتصادی و دشمن تلاش داشت مردم را از صحنه دور کند، مردم به پای صحنه آمدند و آئین با شکوهی را برگزار کردند.

وی در ادامه با گرامیداشت سوم خرداد آزادسازی خرمشهر گفت: خرمشهر نماد و سنبل مقاومت مردم ایران است و مردم برای حفظ آن ۳۵ روز با دست خالی مقاومت کردند که با یورش وحشیانه بعثیان در چهارم آبان ۱۳۵۹ به دست بعث افتاد.

قاسمی فرزاد تصریح کرد: صدام کافر برنامه‌ریزی کرده بود در چند روز به تهران برسد و با مقاومت مردم، این حسرت را با خود به گور برد.

وی با اشاره به اینکه مردم غیور در برابر این تجاوز دشمن با اقتدار ایستادگی کردند، ادامه داد: خرمشهر ۵۷۵ روز در دست متجاوزان بود که همه دست به دست یکدیگر دادند و با لطف خداوند خرمشهر آزاد شد.

استاندار همدان با اشاره به اینکه به گفته امام خمینی (ره) خرمشهر را خدا آزاد کرد، گفت: تا قبل از آزادسازی خرمشهر معادلات جنگ به گونه‌ای دیگر بود اما زمانی که خرمشهر به دست فرزندان راستین ایران و اسلام آزاد شد معادلات تغییر کرد.

وی افزود: صدام به واسطه این شکست مفتضحانه دچار مشکلات روحی شد و از آن روز به بعد همه معادلات مستکبران به گونه‌ای بود که جنگ را پایان دهند.

قاسمی فرزاد ادامه داد: کشور ما بدون امکانات با دست خالی مقابل تجاوز دشمن ایستاد و خاک خود را حفظ کرد که رهبری شجاعانه ولی امر مسلمین جهان نقش مهمی در این موفقیت داشت.

استاندار همدان با بیان اینکه در سایه قله‌های درخشان دوران دفاع مقدس است که امروز ما توانستیم قله‌های بلند عرصه‌های مختلف را فتح کنیم، تاکید کرد: به برکت سوم خرداد و شهدای آن، امروز نیروهای مسلح ما به قدرت بازدارندگی بالایی دست پیدا کرده‌اند و جرأت کوچک‌ترین تجاوز را از سوی رژیم جعلی صهیونیست را گرفته‌اند.

وی ادامه داد: دشمن بزدلانه به کشورهای مظلوم و بی گناه و مردم غزه حمله می‌کند و کودکان، زنان و افراد بی گناه را به شهادت می‌رساند.

قاسمی فرزاد گفت: فرهنگ سوم خرداد، فرهنگ خوداتکایی، توکل به خدا، ایثار، شهادت و مقاومت است و امروز این فرهنگ به خوبی جواب داده و بیداری مسلمانان و مستضعفان جهان را رقم زده است.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان نیز در این آئین با گرامیداشت سوم خرداد سالروز آزاد سازی خرمشهر گفت: رزمندگان استان همدان در عملیات بیت المقدس به فرماندهی شهید شهبازی و شهید حاج حسین همدانی نقش ارزشمندی در آزادسازی خرمشهر داشتند.

مجید صفدریان با گرامیداشت شهدای خدمت افزود: رئیس جمهور در دوران خدمت آنچنان خدمت کردند که الگوی خدمت صادقانه مسؤولان شدند.

وی اظهار کرد: حضور پرشور مردم در آئین‌های مختلف چند روز گذشته جای قدردانی دارد و نتیجه عملکرد چندین ساله شهید آیت الله سید ابراهیم رئیسی در نظام جمهوری اسلامی ایران، آنچنان بود که در نهایت خداوند مقام شهادت را به ایشان عطا کرد.