رادیو انتخاب با شعار «صدای مردم» شروع به فعالیت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، شهادت حزن انگیز آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور فقید ایران و هیات همراه، سراسر ایران عزیز را عزادار نمود و ملت ایران نیز در پاسخ به مجاهدت‌های آن شهید بزرگوار، قدردانی خود را با حضور پرشور در مراشم تشییع آنها نشان داده اند، تا همانگونه که مقام معظم رهبری تاکید فرموده اند، این رخداد تلخ موجد «خلل در اداره کشور» نشود چرا که در بستر ثبات سیاسی و قانون اساسی قدرتمند و آینده نگر و مطابق با اصل ۱۳۱ آن، ظرف ۵۰ روز بایستی رئیس جمهور جدید انتخاب و خلاء موجود در کشور برطرف شود که بر همین اساس ۸ تیر ماه ۱۴۰۳ به عنوان روز برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اعلام و ثبت نام نامزدها در روزهای دهم تا چهاردهم خرداد، انجام خواهد شد.

معاونت صدای رسانه ملی، به منظور بالابردن آگاهی عموم جامعه و ایجاد یک صدایی در ملت ایران برای انتخاب فرد اصلح، همچون سنوات گذشته رادیو انتخاب با شعار «صدای مردم» را در بازه زمانی ۵ خرداد تا ۹ تیر روی موج ۹۵.۵ مگاهرتز فعال کرده است.

امید آن است این رادیوی سراسری بتواند با آگاهی بخشی اجتماعی نسبت به اهمیت انتخابات ریاست جمهوری، اطلاع رسانی و تحلیل کارشناسی انتخابات، تبیین شاخص های انتخاب اصلح و همراهی با نهادهای اجرایی و نظارتی در انتخابات، موجد افزایش مشارکت مردم در پای صندوق های رای شود.

تبیین جایگاه و اهمیت انتخابات و رأی مردم در جمهوری اسلامی، تشریح نقش رئیس جمهور در اداره کشور، مطالبه اجرای قوانین مربوط به انتخابات، انتخابات پرشور و افزایش مشارکت مردم، تسهیل انتخاب اصلح با رعایت بی طرفی و مواردی دیگر از جمله مهمترین محورهای برنامه سازی در این شبکه رادیویی ۲۴ ساعته خواهد بود.

مدیر رادیو گفت‌وگو رضا کوچک زاده تهمتن مدیریت رادیو انتخاب را برعهده دارد و این رادیو به صورت ۲۴ ساعته و با حضور مردم، مسئولان و کارشناسان در حوزه‌های مختلف مرتبط با انتخابات برنامه سازی و تا پایان برگزاری انتخابات به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

سامانه ۳۰۰۰۰۹۵۵ و تلفن ۲۲۶۵۴۱۹۲۲ برای دریافت پیام های مخاطبان و برقراری هرگونه ارتباط با این شبکه رادیویی در اختیار علاقه مندان قرار دارد. رادیو انتخاب از موج FM ردیف ۹۵.۵ مگاهرتز به پخش می شود و همچنین علاقه مندان می‌توانند از طریق برنامه کاربردی ایران صدا روی تلفن همراه خود و همچنین پایگاه اطلاع رسانی رادیو انتخاب شنونده این رادیو باشند.