به گزارش خبرگزاری مهر، در گزارش شبکه الجزیره آمده است که خانوادههای فلسطینی مستقر در اردوگاه المواصی واقع در خان یونس با کوهی از زباله که در این منطقه انباشت شده مواجه هستند.
آنها تاکید کردند که کودکانشان هر روز در میان این زبالهها بازی میکنند و بوی تعفن کوهی از زباله شبانه روز در محلهای استقرار این آوارگان فلسطینی احساس میشود.
یکی از خطرناکترین تبعات انباشت زباله در نزدیکی محل سکونت آوارگان فلسطینی گسترش بیماریهای واگیردار در میان آنها به ویژه در میان کودکان است.
به دلیل نبود امکانات پزشکی در نوار غزه و کمبود دارو در این منطقه ابتلاء به هرگونه بیماری به ویژه در بین کودکان میتواند جان آنها را بگیرد.
از سوی دیگر صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) اعلام کرد که دستگاههای تولید اکسیژن در بیمارستان شهدا الاقصی واقع در مرکز نوار غزه در حال از کار افتادن هستند.
این نهاد بین المللی اضافه کرد: زندگی بیش از ۲۰ نوزاد فلسطینی در سایه نبود سوخت کافی در معرض خطر قرار گرفته است.
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