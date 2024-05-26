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۶ خرداد ۱۴۰۳، ۱۳:۳۹

مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد:

جریمه یک واحد دندانپزشکی/ پرونده قاچاق کالای آشپزخانه رسیدگی شد

جریمه یک واحد دندانپزشکی/ پرونده قاچاق کالای آشپزخانه رسیدگی شد

یاسوج- مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد گفت: یک موسسه دندان پزشکی به دلیل به کارگیری افراد فاقد صلاحیت و نداشتن پروانه کار ۲۵۰ میلیون ریال جریمه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه لقمانی ظهر یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران افزود: پرونده تخلف یک موسسه دندانپزشکی به دلیل فاقد پروانه کار بودن و به گارگیری افراد فاقد صلاحیت در امورات پزشکی در شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی یاسوج رسیدگی شد.

وی بیان کرد: شعبه پس از بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن مدارک قانونی اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر نصب پارچه بر درب موسسه به پرداخت ۲۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

لقمانی افزود: همچنین پرونده قاچاق لوازم آشپزخانه به ارزش ۲۹۳ میلیون ریال در شعبه سوم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی یاسوج رسیدگی شد.

وی تصریح کرد: این شعبه با توجه به ارائه نکردن مدارک قانونی اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالای کشف شده متهم را به پرداخت ۵۸۷ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

کد مطلب 6119348

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