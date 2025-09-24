  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۴۶

تعطیلی مطب پزشک متخلف با حکم تعزیرات کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج-مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد از محکومیت مؤسسه غیرمجاز پزشکی در شهر یاسوج خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حمزه لقمانی گفت: با گزارش بازرسان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی پیرامون فعالیت ایجاد مؤسسه درمانی غیرمجاز در شهر یاسوج، پرونده آن برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

وی اظهار کرد: پرونده مؤسسه پزشکی غیرمجاز به دلیل نداشتن پروانه کار و به کار گرفتن افراد فاقد صلاحیت در شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی مرکز استان رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: شعبه پس از بررسی پرونده، اتهام انتسابی را محرز و بر اساس مصوبه سران قوا، متخلف را علاوه بر جزای نقدی، توبیخ و درج در پرونده پزشکی به تعطیلی مؤسسه غیر مجاز محکوم کرد.

