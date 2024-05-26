ایران اسلامی شخصیت های بزرگی را از دست داد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله جعفر سبحانی در ابتدای درس فقه خارج خود گفت: ایران اسلامی در این هفته شخصیتهای عظیمی را از دست که هر کدام از آنها استوانهای برای انقلاب اسلامی بودند و در رأس آنها آیت الله رئیسی بود.
این مرجع تقلید شیعیان بیان کرد: ما در این چند روز در غم و اندوه فرو رفته بودیم و خیلی هم حال کار کردن نبود.
وی اضافه کرد: خداوند منان ان شاالله روح آنها را شاد کند و بازماندگانشان را صبر عنایت بفرماید و ایران اسلامی را از خطر حفظ کند.
آیت الله سبحانی بیان کرد: مقدرات و مصالح و مفاسد دست ما نیست، اما در عین حال ما غمگین و اندوهمندیم و رضوان خداوند برآنها باد، برای اینها نمازلیله الدفن خواندم.
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