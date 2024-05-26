  1. استانها
  2. کرمانشاه
۶ خرداد ۱۴۰۳، ۲۲:۵۷

معاون سیاسی استاندار کرمانشاه:

راز محبوبیت آیت الله رئیسی خدمت صادقانه بود

راز محبوبیت آیت الله رئیسی خدمت صادقانه بود

کرمانشاه- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمانشاه گفت: راز محبوبیت آیت الله رئیسی در بین مردم خدمت صادقانه بود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی شعبانی عصر یکشنبه در مراسم سوگواره شهدای خدمت به‌مناسبت شهادت آیت الله رئیسی شهید جمهور و شهدای همراه که با حضور اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه این استان در تالار انتظار شهر کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: امروز در سوگ مردی هستیم که با همه وجود خود را وقف خدمت به مردم کرد.

وی با اشاره به راز محبوبیت مسئولان در بین مردم، افزود: امام علی (ع) در نهج‌البلاغه می‌فرماید هر کس بین خودش و خدا را اصلاح کند خدا بین او و مردم را اصلاح می‌کند و این یکی از خصیصه‌های آیت الله رئیسی بود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: آیت الله رئیسی سید شهیدان خدمت در معرض بدترین توهین‌ها افتراها و تهمت‌ها قرار گرفت و نه تنها هیچ تلاشی برای دفاع از خود نکرد بلکه همه فکر و ذکرش خدمت صادقانه به مردم بود.

شعبانی با تاکید بر اینکه مردم بین خادم ملت و خائن فرق قائل هستند، گفت: مردم با نگاه دقیق، ظریف و ریزبینانه می‌دانند چه کسی خادم صادق و واقعی آنها است و او را دوست دارند.

وی با بیان اینکه همه گرفتاری‌های جامعه‌های امروزی بر سر مَنیت‌ها است، خاطرنشان کرد: آیت الله رئیسی نامزد گلوله و شهادت بود و در راه خدمت به مردم جانش را فدا کرد، مردم این را دیدند و در غم از دست دادن این خدمتگزار صادق خود سوگوار و غمگین هستند.

شعبانی با تاکید بر ادامه راه شهدای خدمت، گفت: مسئولان باید مردم را اولویت قرار داده و خادم ملت باشند.

کد مطلب 6119829

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها