راز محبوبیت آیت الله رئیسی خدمت صادقانه بود

به گزارش خبرنگار مهر، علی شعبانی عصر یکشنبه در مراسم سوگواره شهدای خدمت بهمناسبت شهادت آیت الله رئیسی شهید جمهور و شهدای همراه که با حضور اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه این استان در تالار انتظار شهر کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: امروز در سوگ مردی هستیم که با همه وجود خود را وقف خدمت به مردم کرد.
وی با اشاره به راز محبوبیت مسئولان در بین مردم، افزود: امام علی (ع) در نهجالبلاغه میفرماید هر کس بین خودش و خدا را اصلاح کند خدا بین او و مردم را اصلاح میکند و این یکی از خصیصههای آیت الله رئیسی بود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: آیت الله رئیسی سید شهیدان خدمت در معرض بدترین توهینها افتراها و تهمتها قرار گرفت و نه تنها هیچ تلاشی برای دفاع از خود نکرد بلکه همه فکر و ذکرش خدمت صادقانه به مردم بود.
شعبانی با تاکید بر اینکه مردم بین خادم ملت و خائن فرق قائل هستند، گفت: مردم با نگاه دقیق، ظریف و ریزبینانه میدانند چه کسی خادم صادق و واقعی آنها است و او را دوست دارند.
وی با بیان اینکه همه گرفتاریهای جامعههای امروزی بر سر مَنیتها است، خاطرنشان کرد: آیت الله رئیسی نامزد گلوله و شهادت بود و در راه خدمت به مردم جانش را فدا کرد، مردم این را دیدند و در غم از دست دادن این خدمتگزار صادق خود سوگوار و غمگین هستند.
شعبانی با تاکید بر ادامه راه شهدای خدمت، گفت: مسئولان باید مردم را اولویت قرار داده و خادم ملت باشند.
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