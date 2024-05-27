تشکیل ۱۸ فقره پرونده تصرف بستر و حریم رودخانه های شهرستان نور

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسدیان اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون با همکاری دادستان محترم شهرستان نور حدود ۱۸ پرونده تصرف و احداث اعیانی در بستر و حریم رودخانه در این شهرستان به آزادسازی عرصههای تصرف شده منجر شد که با همراهی نیروی انتظامی و دستگاه قضا این زمینها اعاده به وضع سابق شد و به انفال بازگشت.
وی با بیان اینکه این پروندههای مربوط به تصرفهای صورت گرفته در بستر رودخانههای بخش مرکزی، بلده، چمستان شهرستان نور بود، افزود: ارزش ریالی زمینهای آزاد شده بر اساس کارشناسیها و قیمت روز زمین دستکم ۶۵۰ میلیارد ریال برآورد میشود.
سرپرست مدیریت منابع آب شهرستان خاطرنشان کرد: با شناسایی عرصههای تصرف شده حریم و بستر رودخانهها در این شهرستان از ابتدای امسال ۱۸ پرونده شکایت از متخلفان توسط این اداره در دستگاه قضا تشکیل شد که ۱۰ مورد از این پروندهها تا کنون به سود انفال به نتیجه رسید و هشت پرونده دیگر نیز در حال پیگیری است.
اسدیان با تاکید بر پرهیز همه اشخاص حقیقی و حقوقی از تصرف حریم و بستر رودخانهها تصریح کرد: مدیریت منابع آب شهرستان نور به نمایندگی از شرکت آب منطقهای مازندران بر حسب وظیفه و در راستای اجرای قانون توزیع عادلانه آب، به استناد تبصره ۴ ماده ۲ این قانون با هرگونه تصرف بستر و حریم رودخانهها به طور جدی برخورد خواهد کرد و در صورت مشاهده موارد تخلف، پس از ابلاغ اخطاریه قانونی به متخلفان و با پیگیریهای به عمل آمده، محدوده تصرف شده رفع تصرف میشود.
وی اظهار کرد: برای حفظ بستر و حریم رودخانهها در مقابل سودجویان از هیچ کوششی دریغ نمیکنیم و با متخلفان قاطعانه طبق قانون برخورد میشود.
سرپرست مدیریت منابع آب شهرستان نور درباره اقدامات انجام شده برای پیشگیری از برداشت غیرمجاز آبهای زیرزمینی در این شهرستان نیز گفت: در ۲ ماه گذشته از چهار مورد حفر چاه غیرمجاز در این شهرستان جلوگیری و سه چاه غیرمجاز نیز مسدود شد.
اسدیان با اشاره به مسافرپذیر بودن این منطقه و بیشتر بودن احتمال تصرف حریم و بستر رودخانهها، گفت: از همه شهروندان و دغدغهمندان محیط زیست و منابع طبیعی میخواهیم که در صورت مشاهده تخلفاتی از قبیل برداشت شن و ماسه و یا تصرف حریم و بستر رودخانهها موضوع را به شماره ۱۸۲۱ اطلاع دهند تا بلافاصله برای پیگیری اقدام شود.
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