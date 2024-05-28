رمزگشایی از یک پرونده قتل پیچیده در بم

به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام جعفری زاده سه شنبه در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: حدود یک سال قبل مرد و زن جوانی مورد آدم ربایی مسلحانه قرار گرفتند.

وی ادامه داد: پس از گذشت سه ماه با تلاش‌های صورت گرفته مرد ربوده شده از چنگال آدم ربایان آزاد شد اما از سرنوشت زن جوان خبری نبود.

جعفری زاده افزود: در فروردین امسال با پیگیری‌های انجام شده از سوی بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بم و کارآگاهان ویژه پلیس آگاهی استان، راز این قتل کشف شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بم بیان کرد: طی عملیات‌های غافلگیرانه تعداد شش نفر متهم دخیل در این جنایت دستگیر و با انجام تحقیقات شبانه روزی متهمین اقدام به اعتراف نموده و جنازه مقتول در بیابان‌های اطراف شهرستان بم کشف شد.

جعفری زاده با اشاره به اینکه در این رابطه دو قبضه سلاح غیرمجاز کلت کمری کشف شده است، تاکید کرد: متهمین تحت قرار بازداشت موقت در بازداشت به سر می‌برند و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بم ضمن تقدیر از تلاش‌های بازپرس محترم پرونده در انجام تحقیقات و کشف حقیقت هشدار داد: با هرگونه اقدام خلاف امنیت به ویژه جرایم خشن بدون هیچ اغماضی برخورد قاطع خواهد شد.

وی تصریح کرد: اشد مجازات برای مرتکبین این نوع جرایم در نظر گرفته خواهد شد.