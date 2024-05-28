خبرهای خوبی برای جودو ایران در راه است/ حمایت رئیس جهانی را داریم

پژمان فزونخواه در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان مطلب فوق در خصوص دیدار آرش میراسماعیلی با رئیس فدراسیون جهانی گفت: هفته گذشته همراه با رئیس فدراسیون جودو با سفر به امارات و در حاشیه مسابقات قهرمانی جهان دیدار بسیار دوستانه و صمیمانه ای را با «ماریوس ویزر» رئیس فدراسیون جهانی جودو داشتیم. ابتدا قرار بود این جلسه روز سه شنبه یکم خردادماه برگزار شود اما با توجه به حادثه‌ای که برای رئیس جمهور شهید رخ داد، میراسماعیلی از رئیس فدراسیون جهانی درخواست کرد تا یک روز زودتر جلسه برگزار شود. به همین دلیل دیدار رسمی ما روز دوشنبه سی و یکم اردیبهشت ماه در ابوظبی برگزار شد تا رئیس فدراسیون جودو کشورمان برای حضور در مراسم سوگواری رئیس جمهور شهید و هیأت همراه بلافاصله به تهران بازگردد.

وی افزود: پس از موافقت با پیشنهاد میراسماعیلی ما بلافاصله به هتل محل اسکان «ویزر» رئیس فدراسیون جهانی جودو رفتیم و بدون معطلی با او دیدار کردیم. استقبال بسیار گرم «ویزر» از میراسماعیلی واقعاً برای من جای تعجب داشت. او یک استقبال بسیار گرم و به یادماندنی از ما داشت. در طول جلسه از حادثه رخ داده برای رئیس جمهور ایران و هیأت همراه ابراز تأسف کرد و به همه ملت ایران این حادثه دردناک را تسلیت گفت. این رفتار گرم و دوستانه او نشان از تغییر رویه فدراسیون جهانی با فدراسیون جودو ایران را ثابت می‌کرد.

دبیر فدراسیون جودو در پاسخ به این سوال که آیا این جلسه خروجی مثبتی داشت یا خیر، گفت: قطعاً در آینده‌ای نزدیک خبرهای خوبی از جودو ایران منتشر می‌شود. «ویزر» در این جلسه به صراحت اعلام کرد که فدراسیون جودو ایران از این پس مورد حمایت فدراسیون جهانی خواهد بود. جلسه با «ویزر» و رفتار گرم و صمیمی او بسیار برای من جالب بود.

فزونخواه در پایان صحبت‌های خود در مورد دلیل تغییر زمان برگزاری مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی کاتا پسران، گفت: با توجه به اینکه تیم ملی کاتا مردان برای حضور در مسابقات جهانی آمریکا باید آبان ماه راهی این کشور شود، به همین دلیل روند دریافت روادید این کشور طولانی است و به همین دلیل کادر فنی تیم ملی کاتا پیشنهاد داد تا این انتخابی‌ها زودتر از تاریخ قبلی برگزار شود. به همین دلیل مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی کاتا ۱۸ خردادماه برگزار خواهد شد.