بسیج امکانات کشور برای برگزاری الکترونیکی انتخابات ریاست جمهوری

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد رضا سرتیپ پاسدار فرجی پور پیش از ظهر سه شنبه در دیدار با استاندار سمنان به میزبانی استانداری سمنان ضمن بیان اینکه در برهه حساس کنونی انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری از لحاظ مختلف حائز اهمیت است، ابراز داشت: شهادت آیت الله رئیسی ملت ایران را در بهت و ماتم فرو برد لذا برای پیشبرد برنامه‌های کشور انتخابات ریاست جمهوری مهم است.

وی ضمن ابراز تسلیت و همدردی به مردم متدین ایران از جمله استان سمنان در ادامه اضافه کرد: برای برگزاری انتخابات در آرامش و امنیت همه تلاش و ظرفیت‌ها را به کار خواهیم گرفت.

جانشین قرارگاه سایبری سازمان پدافند غیر عامل بابیان اینکه تمامی امکانات و تجهیزات برای برگزاری انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری بسیج شدند، ابراز داشت: به لحاظ نیروی انسانی نیز کادر مورد نیاز تأمین شده است.

فرجی پور در ادامه تصریح کرد: وزارت کشور برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک اعلام آمادگی دارد و در صورت موافقت شورای نگهبان این امر به انجام خواهد رسید.

وی اضافه کرد: برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به صورت الکترونیک زیرساخت‌های لازم برای پیشگیری از حملات سایبری در حوزه پدافند غیرعامل تدابیر لازم اندیشیده شده است.