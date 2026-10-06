به گزارش خبرنگار مهر، پژوهشکده زن و خانواده با همکاری دبیرخانه همایش بین‌المللی «حکمرانی جمعیت و خانواده در شکل‌دهی جوامع آینده» دانشگاه جامع امام حسین (ع)، پنجاه‌وهشتمین پیش‌نشست تخصصی این همایش را با موضوع «الزامات تحقق سیاست‌های کلی جمعیت» برگزار می‌کند.

در این نشست فاطمه قاسمپور، رئیس کمیته زنان و خانواده مجمع تشخیص مصلحت نظام، فاطمه ترابی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و ناهید سلیمی، عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده، به ارائه دیدگاه‌های خود درباره الزامات تحقق سیاست‌های کلی جمعیت خواهند پرداخت.

دبیری این نشست نیز بر عهده شیما علی‌آبادی، دانشجوی دکتری مطالعات زنان دانشگاه شهید بهشتی، است.

این نشست روز سه‌شنبه ۱۴ مهرماه، ساعت ۱۴ در تهران، بلوار کشاورز، خیابان نادری، کوچه حجت‌دوست، پلاک ۵۶، طبقه دوم برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند برای شرکت مجازی در این نشست به نشانی https://www.skyroom.online/ch/amoozesh_ihu/jamiat مراجعه کنند.