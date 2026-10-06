مجازات افشای اطلاعات محرمانه و سری برای بیگانگان تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۴ مهرماه) و در جریان بررسی طرح مقابله با نفوذ بیگانگان، با ماده ۲۰ این طرح موافقت کردند.



بر اساس این مصوبه، هر شخصی که اطلاعات، گزارش‌ها و داده‌های دارای آمار رسمی منتشرنشده کشور را که به اعتبار شغل، سمت یا مأموریت قانونی خود به آنها دسترسی پیدا کرده یا به‌طور مستقیم و از طریق ارتباط حرفه‌ای با دارندگان مشاغل مربوط از آنها مطلع شده است، بدون اخذ مجوز قبلی از سامانه در اختیار کارگزار بیگانه قرار دهد، چنانچه برای این رفتار در این قانون یا سایر قوانین مجازات شدیدتری پیش‌بینی نشده باشد، به حبس درجه چهار و محرومیت دائم از تصدی شغلی که به اعتبار آن به اطلاعات دسترسی داشته یا از طریق آن اطلاعات را ارائه کرده است، محکوم می‌شود.



در تبصره یک این ماده نیز آمده است: هرکس اطلاعات طبقه‌بندی‌شده (محرمانه یا سری) را بدون مجوز قانونی برای کارگزار یا تبعه بیگانه افشا، منتشر یا منتقل کند و در پی این اقدام خسارت و آسیبی به امنیت یا منافع ملی کشور وارد شود، به حبس و جزای نقدی درجه سه محکوم خواهد شد.