اختصاص ۱۰میلیارد تومان برای تجهیزات سرمایشی مدارس حوزه انتخابیه اهواز

به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن موسوی‌زاده صبح امروز سه‌شنبه در نشست با رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، مسائل و نیازهای زیرساختی مدارس چهار شهرستان حوزه انتخابیه را مورد بررسی قرار داد.

وی افزود: مشکلات برودتی مدارس و کمبود تجهیزات سرمایشی از جمله مسائل مهمی بود که در این جلسه مطرح شد و با توافقات صورت‌گرفته، منابع مالی برای خرید کولر و رفع بخشی از این چالش‌ها تأمین می‌شود.

موسوی‌زاده با اشاره به لزوم تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام ورزشی در مدارس اهواز اظهار کرد: در این نشست بر تسریع در تأمین منابع مالی برای تکمیل پروژه‌های ورزشی آموزش و پرورش تأکید شد تا دانش‌آموزان بتوانند از این ظرفیت‌ها بهره‌مند شوند.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون تصریح کرد: کمبود فضای آموزشی در این چهار شهرستان نیازمند راهکارهای بلندمدت است؛ بر همین اساس مقرر شد با برگزاری جلسات مشترک در سطح استان، از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی صنعت نفت برای احداث و توسعه فضاهای آموزشی استفاده شود.

وی با بیان اینکه وضعیت زیرساخت‌های آموزشی نیازمند توجه ویژه است، گفت: برنامه‌ریزی برای توسعه فضاهای آموزشی متناسب با نیاز دانش‌آموزان مناطق مختلف باید در اولویت قرار گیرد و پیگیری‌های اجرایی این تصمیمات در سطح استان خوزستان تا حصول نتیجه نهایی ادامه خواهد داشت.