شانزدهمین نمایشگاه «درب و پنجره» آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی «درب و پنجره و صنایع وابسته» امروز با حضور مهدی برادران معاون صنایع عمومی وزیر صمت، احمدرضا علایی طباطبایی رئیس هیأت مدیره شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران و جمعی از متخصصان و فعالان این صنعت و اصحاب رسانه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران افتتاح شد.

این رویداد که در فضایی بالغ بر ۲۶ هزار متر مربع برگزار می‌شود، فرصتی را برای فعالان صنعت درب و پنجره فراهم می‌کند تا آخرین دستاوردها، نوآوری‌ها و محصولات خود را به معرض دید بازدیدکنندگان قرار دهند.

حضور ۱۵۰ شرکت از ایران و ۴ کشور خارجی

در این دوره از نمایشگاه، ۱۵۰ شرکت از سراسر ایران و ۴ کشور چین، ترکیه، آلمان و ایتالیا حضور دارند و طیف گسترده‌ای از محصولات و خدمات خود را در زمینه درب و پنجره، یراق آلات، شیشه‌های ساختمانی، ماشین‌آلات و تجهیزات، عایق‌ها و درزگیرها و خدمات پس از فروش و… را به مخاطبان ارائه می‌دهند.

بازدیدکنندگان از این نمایشگاه می‌توانند با ۳۶ گروه کالایی از جمله در و پنجره‌های «upvc»، «آلومینیومی» ، «چوبی و ضد سرقت» ، «یراق آلات و شیشه‌های ساختمانی» ، «ماشین‌آلات و تجهیزات» ، «صنعت درب و پنجره» ، «عایق‌ها» و «درزگیرها» آشنا شوند.

شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی درب و پنجره و صنایع وابسته تا (جمعه، ۱۱ خردادماه) از ساعت ۸ صبح تا ۱۵ بعد از ظهر در سالن‌های ۳۱A، ۳۱B، ۳۵، ۳۸، ۴۰، ۴۱ و ۴۴ نمایشگاه تهران میزبان بازدیدکنندگان، متخصصان و فعالان این حوزه خواهد بود.