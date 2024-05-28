زبان و سیاست دولت سیزدهم با دنیا زبان علم و فناوری بود

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله دهقانی فیروزآبادی در مراسم بزرگداشت شهدای خدمت و تجلیل از خدمات رئیس جمهور شهید در حوزه فناوری که امروز در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، اظهار کرد: این گونه جلسات، در حقیقت تکریم صفات ارزشمند شهدای خدمت و در حقیقت جلسات ذکر و یاد هستند از این جهت که ما چگونه زیست کنیم که در خاطره ها بمانیم.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور به ذکر خاطره ای از رییس جمهور شهید پرداخت و گفت: خاطرم هست سفری ۳ روزه را با ایشان به ٣ کشور آفریقایی داشتم و یادم هست که این سفر خیلی برای من سفر خستگی کننده ای بود در حدی که به اطرافیان غر می زدم. در آن سفر آیت الله را مورد توجه قرار دادم و متوجه شدم در این ٣ روز کمتر از ٨-٩ ساعت استراحت کردند.

وی ادامه داد: این سوال برایم مطرح بود که چطور ایشان می تواند اینگونه باشد؟ چطور یک فرد ۶٣ ساله انقدر دوندگی می کند و متوجه شدم تنها چیزی که باعث می شود یک انسان خستگی ناپذیر شود، درد است. ایشان به معنای واقعی دردمند بود. دردی که مردم از اقتصاد و رفاه می‌کشند ایشان را به اینجا رسانده بود. جنس این درد الهی بود. یک وقتی هست یک فردی ادای تواضع درمی آورد اما به معنای واقعی خلوص و پاکی در شهید رییسی جاری بود.

دهقانی ضمن بیان این مطلب که در حال حاضر در دنیا علم و فناوری قبل از اینکه ابزار افتخار آفرین و ثروت آفرین باشد، ابزار قدرت آفرین است، تصریح کرد: از این جهت در سال های اخیر بر سر به دست آوردن علم و فناوری رقابت ایجاد شده است. آقای رئیسی و امیر عبداللهیان از کسانی بودند که قویا باور داشتند علم و فناوری مهم ترین محور گفتمان ما با دنیا است. محوری که همه ی دنیا روی آن اتفاق نظر دارند و محوری است که ما روی آن دست برتر داریم و متکی به توان جوانان کشورمان هستیم.

رییس بنیاد ملی نخبگان با اشاره به اینکه در سیاست خارجی ۳ سال گذشته، یک سفر و مهمان خارجی پیدا نمی کنید که رئیس جمهور در مورد گسترش همکاری های علمی و فناوری صحبت نکرده باشند، افزود: در دولت سیزدهم این باور وجود داشت که زبان و سیاست دولت با دنیا زبان تسلیم و سازش نیست، بلکه زبان علم و فناوری است.

وی با اعلام اینکه سال گذشته در معاونت علمی میزبان بیش از ۳۰۰ هیات تجاری یعنی ۶ برابر سال ۱۴۰۲ بودیم، گفت: بنده نیز از ۴۳ هیات تجاری در سطح وزیر و معاون نخست وزیر و ... میزبانی کردم و نتیجه صادرات ۳ برابری دانش بنیان ها بود.