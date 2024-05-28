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۸ خرداد ۱۴۰۳، ۱۶:۴۳

سرهنگ راستی خبر داد؛

دستگیری شرور فروشنده سلاح گرم در میدان خراسان

دستگیری شرور فروشنده سلاح گرم در میدان خراسان

معاون عملیات پلیس اطلاعات تهران از دستگیری یک شرور مسلح در محدوده میدان خراسان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سعید راستی گفت: با اشراف اطلاعاتی مأموران انتظامی معاون عملیات پلیس اطلاعات تهران بزرگ، محل اختفا یک شرور مسلح در محدوده میدان خراسان شناسایی شد.

وی ادامه داد: تحقیقات اولیه مأموران حاکی از این بود که این فرد علاوه بر شرارت به خرید و فروش سلاح گرم نیز پرداخته است. در همین راستا نیز هماهنگی با مقام قضائی انجام و مجوزهای لازم برای اجرای عملیات دریافت شد.

راستی با اشاره به انجام عملیات پلیس برای دستگیری این شرور گفت: پس از هماهنگی‌های قضائی، مأموران در اقدامی عملیاتی و غافلگیرانه متهم را در مخفیگاهش دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند. همچنین در بازدید از محل دستگیری متهم نیز یک قبضه سلاح کمری جنگی همراه با خشاب کشف و ضبط شد.

معاون عملیات پلیس اطلاعات تهران بزرگ با بیان اینکه متهم پس از تکمیل تحقیقات پلیسی برای سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شد، ادامه داد: پلیس در مسیر تحقق این مهم با قاطعیت و جدیت کامل با شرور و عاملان خرید و فروش سلاح و قاچاقچیان برخورد قاطع و جدی خواهد کرد.

کد مطلب 6121622

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