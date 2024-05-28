دستگیری شرور فروشنده سلاح گرم در میدان خراسان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سعید راستی گفت: با اشراف اطلاعاتی مأموران انتظامی معاون عملیات پلیس اطلاعات تهران بزرگ، محل اختفا یک شرور مسلح در محدوده میدان خراسان شناسایی شد.

وی ادامه داد: تحقیقات اولیه مأموران حاکی از این بود که این فرد علاوه بر شرارت به خرید و فروش سلاح گرم نیز پرداخته است. در همین راستا نیز هماهنگی با مقام قضائی انجام و مجوزهای لازم برای اجرای عملیات دریافت شد.

راستی با اشاره به انجام عملیات پلیس برای دستگیری این شرور گفت: پس از هماهنگی‌های قضائی، مأموران در اقدامی عملیاتی و غافلگیرانه متهم را در مخفیگاهش دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند. همچنین در بازدید از محل دستگیری متهم نیز یک قبضه سلاح کمری جنگی همراه با خشاب کشف و ضبط شد.

معاون عملیات پلیس اطلاعات تهران بزرگ با بیان اینکه متهم پس از تکمیل تحقیقات پلیسی برای سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شد، ادامه داد: پلیس در مسیر تحقق این مهم با قاطعیت و جدیت کامل با شرور و عاملان خرید و فروش سلاح و قاچاقچیان برخورد قاطع و جدی خواهد کرد.