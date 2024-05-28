چه کسانی کاندیدای عمل تغییر رنگ چشم هستند/ هشدار به افراد سالم

به گزارش خبرگزاری مهر، سید هاشم دریاباری، از کراتوپیگمنتاسیون به عنوان عملی برای تغییر رنگ چشم یاد کرد و گفت: در این عمل، رنگدانه به داخل قرنیه چشم، تزریق و متأسفانه در فضای مجازی، تبلیغات نادرستی در مورد این عمل می‌شود که افراد سالم ترغیب به تغییر رنگ چشم می‌شوند.

وی با بیان اینکه عمل تغییر رنگ چشم به هیچ عنوان به افراد دارای چشم سالم توصیه نمی‌شود، افزود: این عمل جراحی برای افراد سالم، بدون عوارض نیست و هنوز پشتوانه محکم علمی برای انجام این عمل برای افراد دارای چشم سالم وجود ندارد.

دریاباری ادامه داد: عوارض عمل تغییر رنگ چشم برای افراد سالم شامل احتمال التهاب چشم، عفونت قرنیه، آب مروارید، کاهش دید و گاهی حتی نیاز به پیوند قرنیه است. از سوی دیگر اگر این افراد دچار آب مروارید شوند، دید جراح برای انجام عمل، بسیار محدود می‌شود و یا اگر این افراد در آینده دچار پارگی شبکیه شوند، عمل جراحی آنها بسیار سخت می‌شود.

رئیس مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت تاکید کرد: به افراد سالم توصیه می‌کنیم اگر چشم‌های سالمی دارند از رنگ طبیعی و خدادادی چشم‌هایشان لذت ببرند و تن به عملی ندهند که عوارض بسیاری دارد و چشم سالم را به چشم معیوب تبدیل می‌کند.

دریاباری در پاسخ به این سوال که عمل تغییر رنگ چشم برای چه افرادی توصیه می‌شود، گفت: کراتوپیگمنتاسیون یا عمل تغییر رنگ چشم برای افرادی کاربرد دارد که رنگ چشم بیماران قبلاً به علت ضربه، التهاب یا عفونت تغییر کرده و رنگ یکی از چشم‌ها سفید شده و یکی دیگر حالت طبیعی دارد که در این موارد برای یکی شدن ظاهر دو چشم، عمل تغییر رنگ چشم انجام می‌شود.

وی یادآور شد: در برخی از بیماری‌های چشمی مانند بیماری‌های «انیریدیا» و «آلبینیسم»، رنگ یک یا دو چشم غیر طبیعی و دارای ظاهری ناخوشایند برای بیماران می‌شود که با کراتوپیگمنتاسیون، رنگ چشم‌ها به حالت طبیعی تغییر می‌کند.