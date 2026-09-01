به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یو اس ای تودی، کارشناسان نظامی معتقدند که ایران نسل جدیدی از موشک های بالستیک را در اختیار دارد که می تواند از لایه های پدافند هوایی آمریکا عبور کرده و اهداف مورد نظر خود را به دقت منهدم کند. این توانایی باعث شده پایگاه های آمریکا در کشورهای حوزه خلیج فارس متحمل خسارت های سنگینی شوند.

بر اساس این گزارش، در رأس این تحول موشکی، خیبرشکن با برد ۹۰۰ مایل و کلاهک جنگی قابل هدایت از طریق امواج ماهواره ای قرار دارد. ایران به صورت گسترده در حملات خود علیه پایگاه های آمریکا در بحرین و اردن از این نوع موشک ها استفاده کرده است.

بر خلاف موشک های بالستیک کلاسیک که در مسیر ثابت قابل تعقیب، حرکت می کنند این نوع موشک می تواند مسیر خود را در مرحله نهایی تغییر دهد و همین مسئله باعث می شود از پدافند هوایی دشمن عبور کرده و اهداف را مورد اصابت قرار دهد. خیبرشکن بر روی لانچرهای متحرک سوار می شود که رصد و نابود کردن آن قبل از شلیک را بسیار سخت می کند. این موشک ها می توانند به مواضع آمریکا و رژیم صهیونیستی و همچنین پایگاه های واشنگتن در قطر، عربستان و امارات اصابت کنند.

کارشناسان تاکید کردند که توان موشکی ایران باعث شده آمریکا به صورت بی سابقه ای اقدام به تغییر مواضع دفاعی خود کند به طوری که گزارش واشنگتن پست فاش کرد ۲۲۸ تأسیسات در ۱۵ پایگاه نظامی آمریکا آسیب دیده است.

بری مکفری ژنرال آمریکایی تصریح کرد که احتمالا آمریکا دیگر نتواند از این ۱۵ پایگاه استفاده کند و موشک جدید ایران در کنار حملات پهپادی باعث وارد آمدن خسارت های سنگین به این پایگاه ها شده است.