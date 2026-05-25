اعمال محدودیت های ترافیکی ۵ روزه در راه های مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راه‌های کشور طی اطلاعیه‌ای جزئیات محدودیت‌های ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور را اعلام کرد

بر اساس این اطلاعیه تردد هرگونه موتورسیکلت در محورهای کرج به چالوس هراز فیروزکوه و تهران به سمنان به مشهد و همچنین مسیر برگشت این محورها از ساعت دوازده ظهر روز سه شنبه پنجم خرداد ماه تا ساعت شش صبح روز شنبه نهم خرداد ماه ممنوع است‌

مرکز مدیریت راه‌های کشور تأکید کرده است که تردد موتورسیکلت‌های انتظامی امدادی و اورژانس که برای انجام مأموریت‌های ضروری در مسیر تردد می‌کنند از این ممنوعیت مستثنی هستند.

در خصوص محور چالوس نیز اعلام شده است که تردد انواع تریلر کامیون و کامیونت در این مسیر همچنان ممنوع است.

همچنین در روزهای سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه و شنبه در صورت افزایش حجم ترافیک و به تشخیص مأموران پلیس راه محدودیت یک طرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت این محور اعمال خواهد شد.

مرکز مدیریت راه‌های کشور محدودیت قطعی تردد در محور چالوس برای روز جمعه هشتم خرداد ماه را به شرح زیر اعلام کرده است:

از ساعت ۱۲ ظهر محدودیت تردد از ابتدای آزادراه تهران به شمال به سمت چالوس اجرا و از ساعت ۱۳ مسیر از ابتدای پل زنگوله واقع در انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس به طور کامل مسدود و از ساعت ۱۵ مسیر مرزن آباد به سمت تهران شمال به جنوب یک طرفه خواهد شد.

این طرح تا ساعت ۲۴ همان روز ادامه می‌یابد و پس از آن مسیر پل زنگوله تا مرزن آباد به حالت دو طرفه باز می‌گردد.

مرکز مدیریت راه‌های کشور اضافه کرده است که در صورت کاهش حجم ترافیک طرح یک طرفه زودتر از زمان مقرر پایان می‌یابد و در تبصره این طرح آمده است که ساکنان و افراد محلی مجاز به تردد از جاده قدیم کرج به چالوس تا محدوده پل زنگوله هستند اما خودروهایی که قصد سفر به چالوس دارند در روزهای اعمال محدودیت از ساعت تعیین شده اجازه تردد از میدان امیرکبیر به سمت چالوس را ندارند.

در خصوص محور هراز نیز مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرده است که تردد تمامی تریلرها در این مسیر کماکان ممنوع است، همچنین تردد کامیون‌ها و کامیونت‌ها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی در روز چهارشنبه ششم خرداد ماه از ساعت ۱۲ تا ۲۴ و در روزهای پنجشنبه و جمعه هفتم و هشتم خرداد ماه از ساعت ۸ صبح تا ۲۴ ممنوع است.

مرکز مدیریت راه‌های کشور افزوده است که در روزهای سه شنبه جمعه و شنبه مورخ پنجم هشتم و نهم خرداد ماه در صورت افزایش حجم ترافیک و صلاحدید پلیس راه محدودیت یک طرفه مقطعی در مسیر رفت و برگشت محور هراز از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان اعمال خواهد شد.

این مرکز در پایان از تمامی رانندگان خواسته است پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی جاده‌ها مطلع شوند و همکاری کامل با پلیس راه را مد نظر قرار دهند.