نخستین رویداد گفتاورد ملی نخبگان پهنه خلیج فارس در یاسوج آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون سرآمدان و نخبگان بنیاد ملی نخبگان در آئین افتتاحیه نخستین گفتاورد ملی نخبگان در یاسوج گفت: اگر نخبگان میخواهند در حوزه فناوری ورود کنند باید به دنبال فناوریهایی باشند که تولید قدرت میکند.
یاسین کیخا افزود: طبق سند راهبردی کشور در امور نخبگان نخبه به کسی گفته میشود که اثرگذاری بارز دارد.
وی با بیان اینکه نخبگان امید کشور و مقام معظم رهبری هستند، گفت: گفتاورد ملی نخبگان خلق فرصتی برای افراد صاحب فکر و اندیشه و حل مسائل پیچیده کشور است.
کیخا تصریح کرد: رویداد رقابتی اولین «گفتاورد ملی نخبگان» با شعار «نخبگان؛ حکمرانی دانشبنیان»، با هدف تعامل نخبگان، مدیران و مردم برگزار میشود.
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