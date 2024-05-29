نخستین رویداد گفتاورد ملی نخبگان پهنه خلیج فارس در یاسوج آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون سرآمدان و نخبگان بنیاد ملی نخبگان در آئین افتتاحیه نخستین گفتاورد ملی نخبگان در یاسوج گفت: اگر نخبگان می‌خواهند در حوزه فناوری ورود کنند باید به دنبال فناوری‌هایی باشند که تولید قدرت می‌کند.

یاسین کیخا افزود: طبق سند راهبردی کشور در امور نخبگان نخبه به کسی گفته می‌شود که اثرگذاری بارز دارد.

وی با بیان اینکه نخبگان امید کشور و مقام معظم رهبری هستند، گفت: گفتاورد ملی نخبگان خلق فرصتی برای افراد صاحب فکر و اندیشه و حل مسائل پیچیده کشور است.

کیخا تصریح کرد: رویداد رقابتی اولین «گفتاورد ملی نخبگان» با شعار «نخبگان؛ حکمرانی دانش‌بنیان»، با هدف تعامل نخبگان، مدیران و مردم برگزار می‌شود.