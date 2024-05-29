به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر والی‌زاده اسفند ماه سال گذشته در بیمارستان بستری شد و به گفته خودش به دلیل کرونای خفیف بعد از ترخیص از بیمارستان هم مدتی را باید استراحت می کرد.

او تلاش کرد همان زمان هم به عرصه دوبله بازگردد اما به دلیل مشکلات تنفسی مدتی را از دوبله دور ماند.

فرشید شکیبا مدیر دوبلاژ تلویزیون امروز در صفحه شخصی خود در شبکه های اجتماعی با اشاره به بازگشت منوچهر والی زاده نوشت: عمو والی عزیز و مهربان بعد از یک دوره نقاهت، امروز به دوبله آمدند تا در فیلم‌سینمایی هندی «بهولا» که با مدیریت خانم ناهید امیریان برای شبکه نمایش انجام می شود، هنرنمایی کنند.

وی در ادامه آورده است: حضور هنرمند دوست داشتنی آقای والی زاده، همیشه اتمسفر حاکم بر دوبله را تغییر داده و همه هنرمندان با دیدن ایشان انرژی مضاعفی می گیرند. امیدوارم آقای والی زاده خوش قلب ما همیشه سرحال و سلامت باشند و برای مردم عزیزمان خاطره های جدیدی رو به ارمغان بیاورند.