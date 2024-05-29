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۹ خرداد ۱۴۰۳، ۱۹:۲۰

رییس اداره دامپزشکی رزن عنوان کرد؛

واکسیناسیون ۸۰۰ هزار رأس گوسفند در شهرستان رزن

واکسیناسیون ۸۰۰ هزار رأس گوسفند در شهرستان رزن

همدان-رییس اداره دامپزشکی رزن گفت: تا پایان سال‌جاری ۸۰۰ هزار رأس گوسفند و ۵۰ هزار رأس گاو در ۴ نوبت واکسیناسیون می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا صمدپور رئیس اداره دامپزشکی شهرستان رزن اظهار کرد: روند انجام واکسیناسیون دام سبک و سنگین در شهرستان رزن نسبت به برنامه اعلامی سازمان دامپزشکی در انواع بیماری‌ها در حال انجام است و به صورت میانگین بیش از ۹۵ درصد پیش‌بینی‌ها برای واکسینه کردن دام‌های شهرستان تا پایان سال‌جاری محقق خواهد شد.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تعداد ۱۶۰ هزار رأس گوسفند بر علیه بیماری آبله و طاعون نشخوارکنندگان کوچک واکسیناسیون شدند همچنین برای بیش از ۱۰۰۰ قلاده سگ بر علیه بیماری هاری واکسیناسیون انجام شده است.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان رزن بیان کرد: همچنین واکسیناسیون ۲۰۰۰ رأس گاو بر علیه بیماری تب مالت نیز در سطح شهرستان انجام شده‌است.

صمدپور خاطرنشان کرد: انجام مرتب و منظم برنامه واکسیناسیون دام در شهرستان‌ها یکی از شاخصه‌های ارزیابی تولید محصولات دامی محسوب می‌شود که شهرستان رزن در ۴ مرحله تا پایان سال‌جاری ۸۰۰ هزار رأس دام سبک و ۵۰ هزار دام سنگین را در برابر بیماری‌های مختلف واکسیناسیون خواهد کرد.

کد مطلب 6122800

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