مراسم هفتم شهدای خدمت پنجشنبه در استان تهران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: مراسم هفتم شهادت آیت الله رئیسی رئیس جمهور عزیز و آیت الله آل هاشم امام جمعه و نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی و حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه و سردار مهدی موسوی فرمانده حفاظت ریاست جمهوری و شهیدان سرهنگ سید طاهرمصطفوی، سرهنگ محسن دریانوش و شهید قدیمی کادر پرواز روز پنجشنبه ۱۰ خرداد ماه در استان تهران برگزار خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران با اعلام مراسم فوق افزود: مردم عزیز و انقلابی مراتب عشق و ارادت خود به شهدای خدمت خاصه رئیس جمهور شهید ابراز داشته و دلدادگی خود را در مراسم تشییع این شهید والامقام به ارزش‌های انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشتند.

وی افزود: مراسم هفتم شهدا پنجشنبه ۱۰ خردادماه در سطح استان برگزار خواهد شد و این مراسم در تهران همزمان با نماز مغرب و عشا در میدان امام حسین (ع) برگزار خواهد شد.

محمودی از اقشار مختلف مردم استان دعوت کرد با حضور در مراسم هفتم این شهدا نسبت به خادمان مردم و خادم الرضا علیه السلام ادای احترام کنند.