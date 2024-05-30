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۱۰ خرداد ۱۴۰۳، ۱۳:۱۷

معاون عمرانی استانداری کهگیلویه وبویراحمد:

پروژه ۲۸۸ واحدی شهر گچساران به متقاضیان واگذار می شود

پروژه ۲۸۸ واحدی شهر گچساران به متقاضیان واگذار می شود

یاسوج- معاون عمرانی استانداری کهگیلویه وبویراحمد گفت: ظرف چند روز آینده با پیگیری راه و شهرسازی پروژه ۲۸۸ واحدی شهر گچساران توسط بنیاد مسکن تکمیل و به متقاضیان واگذار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد روستا ظهر پنجشنبه در نشست شورای مسکن استان افزود: شرکت آب فاضلاب استان نیز نسبت به انعقاد قرارداد زیرساخت‌های طرح نهضت ملی مسکن اقدام کند.

وی با بیان اینکه به شش هزار و ۱۷۶ خانوار اقشار ویژه زمین واگذار می‌شود، گفت: در خصوص واگذاری قطعات زمین روستایی توسط بنیاد مسکن در طرح جوانی جمعیت، بنیاد مسکن پیگیری لازم را جهت انجام مراحل کار انجام دهد.

روستا تصریح کرد: طی یک هفته بانک ملی نسبت به قرارداد ۱۰۰۰ واحدی نهضت ملی مسکن اقدام کند و سایر بانک‌ها نیز نسبت به انعقاد قرارداد سه هزار واحد باقیمانده نهضت ملی مسکن که دارای پیمانکار است اقدام کند.

وی با بیان اینکه ۵۰ درصد متقاضیان طرح نهضت ملی در مرکز کهگیلویه و بویراحمد هستند، گفت: کمبود زمین در مرکز استان همچنان از مشکلات طرح نهضت ملی مسکن است و برای خرید ۲۰ هکتار زمین در مرکز استان ۲۰۰ میلیارد تومان توسط وزارت راه و شهرسازی و ۲۰۰ میلیارد تومان از محل مولد سازی در نظر گرفته شده و به مرکز کشور ارسال شده که هفته آینده نهایی می‌شود.

کد مطلب 6123322

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