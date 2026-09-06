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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰

ترامپ بار دیگر دموکرات‌ها را به تقلب متهم کرد

ترامپ بار دیگر دموکرات‌ها را به تقلب متهم کرد

رئیس جمهور آمریکا در پستی بار دیگر دموکرات‌ها را به تقلب متهم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا خواستار الزام رأی‌دهندگان به ارائه کارت شناسایی و مدرک تابعیت در انتخابات آمریکا شد و دموکرات‌ها را به تقلب متهم کرد.

ترامپ در تروث‌سوشال نوشت: چرا دموکرات‌ها با احراز هویت رأی‌دهندگان موافقت نمی‌کنند؟ دموکرات‌ها تقلب می‌کنند.

این موضع در چارچوب تلاش ترامپ برای تصویب قانون موسوم به «SAVE Act» مطرح شده است؛ طرحی که ارائه مدرک تابعیت آمریکا هنگام ثبت‌نام برای رأی دادن را الزامی می‌کند.

در همین حال، یک دادگاه تجدیدنظر فدرال روز شنبه با درخواست دولت ترامپ برای استفاده از پایگاه اطلاعاتی جهت بررسی تابعیت رأی‌دهندگان مخالفت کرد.

کد مطلب 6939299

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