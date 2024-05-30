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۱۰ خرداد ۱۴۰۳، ۱۶:۳۰

با همکاری اورژانس تهران صورت گرفت؛

جزییات انتقال هوایی «قلب» از رفسنجان به تهران

جزییات انتقال هوایی «قلب» از رفسنجان به تهران

عملیات انتقال قلب از رفسنجان به تهران توسط اورژانس هوایی با موفقیت انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روز پنجشنبه جت فالکون اورژانس هوایی استان تهران جهت انتقال قلب از بیمارستان علی ابن ابیطالب رفسنجان با هماهنگی EOC وزارت بهداشت و ارتش جمهوری اسلامی ایران ساعت ۶:۵۸ دقیقه از فرودگاه مهرآباد به پرواز در آمد.

ساعت ۸:۱۸ دقیقه کارشناسان اورژانس استان تهران به رفسنجان و در کمترین زمان ممکن خود را به بیمارستان رساندند سپس قلب را به فرودگاه این شهر منتقل کردند.

عضو اهدایی در ساعت ۱۱:۱۳ دقیقه از فرودگاه مهرآباد جهت انتقال به بیمارستان مسیح دانشوری به بالگرد اورژانس هوایی انتقال یافت.

بالگرد ساعت ۱۱:۲۰ دقیقه در نزدیک ترین پد بیمارستان مسیح دانشوری فرود آمد سپس با آمبولانس به بیمارستان منتقل و سرانجام رأس ساعت ۱۱:۲۵ دقیقه کارشناسان اورژانس استان تهران جهت پیوند قلب اهدایی به جوان ۳۴ ساله به جراحان اتاق عمل تحویل دادند.

کد مطلب 6123494
حبیب احسنی پور

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