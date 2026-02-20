۲ اسفند ۱۴۰۴، ۲:۱۴

انتقال مصدوم سقوط از ارتفاع‌ با هواپیمای اورژانس استان تهران

انتقال مصدوم سقوط از ارتفاع‌ با هواپیمای اورژانس استان تهران

خانمی ۲۳ ساله که بر اثر سقوط از ارتفاع در بندر ماهشهر دچار مولتی‌تروما و شکستگی مهره‌های کمری و لگن شده بود،با هواپیمای اورژانس هوایی استان تهران به بیمارستان امام حسین(ع) تهران منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز جمعه ۱۴۰۴/۱۲/۰۱، یک خانم ۲۳ ساله که بر اثر سقوط از ارتفاع در بندر ماهشهر دچار مولتی‌تروما و شکستگی مهره‌های کمری و لگن شده بود، با هواپیمای بال‌ثابت اورژانس هوایی استان تهران به بیمارستان امام حسین(ع) تهران منتقل شد.

این مأموریت در پی درخواست اورژانس ۱۱۵ اهواز و پس از اخذ پذیرش بیمار انجام شد. هماهنگی‌های لازم میان مبدأ، EOC و MCMC کشور و همچنین EOC اورژانس استان تهران صورت گرفت و در ادامه، اورژانس هوایی تهران با همکاری هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران، مقدمات پرواز هواپیمای «فرندشیپ» را فراهم کرد.

این انتقال در قالب یک عملیات هماهنگ با مشارکت اورژانس استان تهران، اهواز، ماهشهر و کشور و با همکاری هوانیروز ارتش، فرودگاه مهرآباد و فرودگاه ماهشهر انجام شد و نشان‌دهنده آمادگی عملیاتی اورژانس استان تهران در پشتیبانی بین‌استانی و مأموریت‌های ویژه بود.

در پایان، مصدوم حادثه پس از فرود در فرودگاه مهرآباد، توسط کارشناسان اورژانس استان تهران با آمبولانس به مرکز درمانی مقصد منتقل و تحویل تیم درمانی بیمارستان شد.

محدثه رمضانعلی

