به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، بر اساس اعلام رسانههای فلسطینی، جنگندههای اشغالگران صهیونیست، کمربند آتش در منطقه بیت حانون واقع در شمال نوار غزه ایجاد کرده و مناطق دیگر در مرکز غزه را هدف حملات هوایی خود قرار دادند. پهپادهای رژیم صهیونیستی نیز در حمله به مناطق مرکزی نوار غزه مشارکت داشتند.
توپخانههای اشغالگران صهیونیست نیز مناطقی را در شرق و غرب شهر رفح واقع در جنوب غزه موشک باران کردند.
رئیس شهرداری شهر غزه در همین رابطه به الجزیره اعلام کرد که اشغالگران به دنبال خالی کردن مناطق مسکونی و مهاجرت دادن ملت فلسطین از غزه هستند. وی گزارش داد که نظامیان رژیم صهیونیستی به شکلی هدفمند خدمات زیرساختی و تاسیسات حیاتی در نوار غزه را تخریب میکنند.
وی ابراز داشت که مسئولان غزه چالشهای عمدهای از جمله در زمینه تامین آب و خدمات مربوط به فاضلاب و همچنین تخلیه زبالههای شهری دارند. وی افزود که نیروهای شهری قادر به بازگشایی خیابانهای مسدود شده به علت تراکم آوارهای منازل نیستند و همین موضوع انجام خدمات فوقالعاده در شهر را با مشکل مواجه کرده است.
در همین رابطه دفاع مدنی غزه گزارش داد که اشغالگران صهیونیست در حملات گذشته خود بیشتر منازل اردوگاه جبالیا را به صورت کامل منهدم کردهاند. این گزارش تاکید دارد که در حملات صهیونیستها، زیرساختهای اردوگاه به صورت تقریباً کامل منهدم شده است. اشغالگران همچنین بازار مرکزی اردوگاه را به صورت کامل تخریب کردهاند.
بر اساس گزارش دفاع مدنی غزه، ژنراتورهای تولید برق در بیمارستان کمال عدوان واقع در شمال غزه نیز از تخریب و وحشیگری صهیونیستها در امان نمانده و از کار افتادهاند.
حمله حزبالله به یک مرکز استراتژیک و ناشناس رژیم صهیونیستی
بامداد دیشب مقاومت لبنان موشکهایی را به سمت مناطق اشغالی الجلیل غربی شلیک کردند. رژیم صهیونیستی نیز حمله پهپادی را در منطقه لبنانی شیحین انجام داد.
خبرنگار المیادین در جنوب لبنان همچنین گزارش داد که حزب الله مجموعهای از موشکها را به سمت منطقه اصبع الجلیل شلیک کرده است. رسانههای رژیم صهیونیستی نیز از بلند شدن صدای آژیر خطر در شهرک صهیونیست نشین کریات شمونه خبر دادند.
بر اساس اعلام رسانههای صهیونیست، حزبالله یک هدف استراتژیک نظامی و مرکز رصد و مراقبت نظامی را هدف قرار داده که سیستم سانسور نظامی رژیم صهیونیستی ارائه اطلاعات از آن در رسانههای اسرائیل را ممنوع کرده است.
بر اساس گزارش این رسانهها، هدف مذکور به کلی از خدمترسانی خارج شده، اما رسانههای اسرائیل از ارائه جزئیات بیشتر از این حمله منع شدهاند. پیش بینی میشود حزب الله لبنان با صدور بیانیهای ماهیت این هدف راهبردی را که دیشب به آن حمله کرده است، فاش کند.
رسانههای رژیم صهیونیستی همچنین ساعتی پیش اعلام کردند که آژیرهای هشدار در مرزهای شمالی سرزمینهای اشغالی و در مجاورت لبنان به صدا درآمده است.
در طرف مقابل، در حمله رژیم صهیونیستی به منطقه عدلون واقع در جنوب لبنان یک زن شهروند لبنانی به شهادت رسیده و ۴ تن دیگر زخمی شدهاند
ادامه یورش به منازل فلسطینی در کرانه باختری
از کرانه باختری نیز خبر میرسد که نیروهای اشغالگر رژیم صهیونیستی به شهر قلقیلیه دورترین نقطه شمال کرانه باختری حمله کردهاند.
نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی همچنین به چندین منزل مسکونی فلسطینیان در شهر کفردان واقع در شرق جنین حمله کردند. حمله نظامیان صهیونیست به شهر جنین با خودروهای نظامی صورت گرفته و صدای آژیرهای خطر بعد از رصد این خودروها در شهر به گوش رسید.
خبرگزاری فلسطینی شهاب نیز به نقل از هلال احمر غزه اعلام کرد که در نتیجه حملات تک تیراندازی رژیم صهیونیستی طی درگیریهای صورت گرفته در اردوگاه بلاطه، ۳ فلسطینی به شهادت رسیده اند. طی دیشب و امروز بیشترین موج درگیریها در این اردوگاه بین نیروهای مقاومت و نظامیان رژیم صهیونیستی گزارش شده و عناصر مقاومت با بمبهای دستساز حملاتی را ضد خودروهای زرهی دشمن صهیونیستی انجام دادند.
خبرنگار الجزیره گزارش داد که اشغالگران در یکی از این حملات، به منزل شهید مصطفی عابد که یک ماه قبل در حمله شهادت طلبانه به یک ایست و بازرسی دشمن صهیونیستی به شهادت رسیده بود، یورش بردند.
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