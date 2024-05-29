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۹ خرداد ۱۴۰۳، ۱۰:۲۶

به مدت چند سال؛

«نورالینک» ۳ داوطلب کاشت تراشه استخدام می‌کند

«نورالینک» ۳ داوطلب کاشت تراشه استخدام می‌کند

نورالینک، شرکت توسعه تراشه مغزی ایلان ماسک تصمیم دارد ۳ بیمار را برای ارزیابی دستگاهش در تحقیقی احتمالا چند ساله استخدام کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سال گذشته این شرکت هنگام ثبت درخواست خود در رگولاتورهای آمریکایی برای آغاز آزمایش های بالینی تراشه، خواستار استخدام ۱۰ بیمار شده بود. نورالینک مشغول آزمایش ایمپلنتی است که به بیماران معلول توانایی برقراری ارتباط با دستگاه های دیجیتال ،آنهم فقط از طریق فکر کردن را می دهد. چنین چشم اندازی زندگی افراد دچار جراحت های نخاعی را دگرگون می کند.

قبل از آنکه نورالینک جزییات این آزمایش را فاش کند، شرکت با انتقادات بسیار زیاد از سوی محققان تراشه مغزی و مقامات رگولاتوری سابق روبرو شده بود زیرا اطلاعات کافی درباره تحقیق را منتشر نکرده بود.

سازمان غذا و دارو آمریکا که آزمایش های بالینی را تایید می کند نیز اعلام کرد به طور کلی تمایل دارد شرکت ها اطلاعات درباره مطالعاتشان را منتشر کنند تا اعتماد مردم افزایش یابد.

به هرحال تخمین زده می شود مرحله اولیه تحقیق نورالینک در ۲۰۲۶ میلادی تکمیل شود و احتمالا کل فرایند در ۲۰۳۱ پایان یابد. در این تحقیق بیمارانی بین ۲۲تا ۷۵ سال با شرایطی خاص مانند فلج ۴ عضو شرکت می کنند.

براساس اطلاعات ثبت شده، افراد واجد شرایط شرکت در این تحقیق باید بیمارانی باشند که توانایی حرکت محدود دارند و از یک سال قبل بهبودی در وضعیت آنها ایجاد نشده است.

کد مطلب 6122109
شیوا سعیدی

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