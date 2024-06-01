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۱۲ خرداد ۱۴۰۳، ۱۱:۴۴

پرسپولیس قهرمان نیست؛

ستار همدانی: هفته پایانی می‌تواند اتفاقات شگفت‌انگیزی داشته باشد

ستار همدانی: هفته پایانی می‌تواند اتفاقات شگفت‌انگیزی داشته باشد

کارشناس فوتبال با بیان اینکه استقلال با مشکلات زیادی جنگید، گفت: با وجود این که سرخپوشان شانس بیشتری برای قهرمانی دارند اما هفته پایانی می تواند با اتفاقات شگفت انگیزی همراه باشد

ستار همدانی در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص دیدار روز شنبه استقلال برابر پیکان از هفته پایانی لیگ گفت : یک بازی پر فشار و حساس برای دو تیمی که برد می خواهند و این اتفاق باعث خواهد شد دو تیم محتاط بازی نکنند و به فکر کل زنی باشند.

این پیشکسوت ادامه داد: استقلال برای رسیدن به قهرمانی و پیکان برای بقا در لیگ برتر. استقلال باید تمرکزش برروی بازی باشد و به نتیجه حریف کاری نداشته باشد تا دچار استرس نشود و پیکان هم باید هر چه دارد رو کند تا در لیگ باقی بماند .

همدانی در پاسخ به این سوال که کدام تیم شانس قهرمانی بیشتری دارد گفت : ظاهرا شانس پرسپولیس بیشتر است. به خاطر تک امتیاز بیشتر و حضور هوادارانش اما فوتبال دو روی سکه دارد و هیچ تیمی نمی‌تواند خود را از پیش برنده بداند. اتفاقات فوتبالی همیشه باعث خلق نتایج شگفت انگیز شده و این موضوع می تواند در هفته سی ام لیگ برتر ما رخ دهد.

کارشناس فوتبال در مورد قضاوت های حساس هفته پایانی لیگ برتر هم گفت: آخرین هفته لیگ برای بالا و پایین جدول فوق العاده حساس شده و یک سوت اشتباه زحمات یکساله یک تیم را از بین خواهد برد .داوران باید با آرامش و تمرکز بالا قضاوت کنند و اسیر جو ورزشگاه و حاشیه های آن نشوند تا یک قضاوت سالم و بی نقص را به نمایش بگذارند .

وی در پایان و در خصوص تیم های نزدیک به سقوط از لیگ برتر به لیگ آزادگان گفت : فوتبال خوزستان با آن همه استعداد آسیب های زیادی دیده و حالا یکی از قدیمی و ریشه دارترین آنها به دسته پایین تر سقوط کرده و مشخص نیست چرا کسی به فکر فوتبال خوزستان نیست. استقلال خوزستان و فولادی که آن همه امکانات دارند چرا باید در پایین جدول قرار داشته باشند. پیکان هم با آن سابقه شرایط بدی دارد.

کد مطلب 6124582

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