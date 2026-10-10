به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام فرهاد دهقانی، در مراسم تودیع و معارفه فرماندار شهرستان بم با تقدیر از تلاش‌های وحدت عیدی در دوران تصدی مسئولیت، وی را مدیری پاسخگو و پیگیر در مطالبات مردمی توصیف کرد.

وی ضمن تبریک به رضا مشکی برای آغاز مأموریت جدید، وی را فردی توانمند جهت مدیریت چالش‌های پیش رو معرفی نمود و با اشاره به حساسیت‌های مدیریتی، «اعتماد عمومی» را حیاتی‌ترین سرمایه در جامعه دانست .

دهقانی، گفت: هر مدیری ممکن است در حوزه‌های مختلف با چالش روبرو شود، اما از دست دادن اعتماد عمومی، آسیب جبران‌ناپذیری است و صیانت از این سرمایه مستلزم رعایت دو رکن اساسی یعنی شفافیت و پاسخگویی می باشد.

وی افزود: مدیر موظف است در برابر مردم پاسخگوی عملکرد خود باشد و با کاهش فاصله میان مسئول و مردم، به تقویت انسجام اجتماعی کمک کند.

فرماندار جدید شهرستان بم نیز با یادکرد از ایثارگری‌های رهبری معظم انقلاب و شهدا، از حسن اعتماد استاندار و مسئولان استانی برای انتصاب خود قدردانی کرد.

رضا مشکی، با اشاره به شرایط حساس منطقه، بر ضرورت تقویت تدابیر امنیتی تأکید کرد و افزود: با توجه به تغییر معادلات امنیتی در شرق استان کرمان، نیاز به برنامه‌های منسجم و همکاری نزدیک با نهادهای نظامی و انتظامی برای حفظ نظم و آرامش شهرستان بیش از پیش احساس می‌شود.

وی همچنین با اشاره به مسائل رفاهی و اجتماعی، بر ضرورت رسیدگی فوری به مطالبات مردم، به‌ویژه در حوزه سلامت و رفع چالش‌های بیمارستانی تأکید کرد و ادامه داد: هدف ما توسعه چندجانبه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و برنامه‌ریزی دقیق خواهد بود.

وی با اعلام اینکه «خدمت به مردم» را اولویت اصلی خود قرار داده است، خاطرنشان کرد: ما مجری سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی و برنامه‌های دولت هستیم و تلاش خواهیم کرد تا با تکیه بر سندهای بالادستی، مسیر توسعه را با سرعت بیشتری طی کنیم.

فرماندار جدید بم در پایان با تمجید از عملکرد فرماندار پیشین، از تمامی مسئولان و فعالان منطقه خواست تا از طریق کارگروه‌های مشورتی و با همکاری نزدیک، در روند بهبود مدیریت شهری و رفع مشکلات کلیدی شهرستان با وی همراه باشند.