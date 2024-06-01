بسیاری از مشکلات اصفهان در ادارات قابل حل است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام اسمعیل سیاوشی بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای اداری استان اصفهان با اشاره به ظرفیت‌های سرگردان دامداری، کشاورزی، صنعتی، نیروی انسانی در استان اصفهان اظهار کرد: اینها همه سرمایه‌های سرگردانی هستند که باید ساماندهی و از آنها بهره برداری لازم را داشته باشیم.

وی افزود: بسیاری از مشکلات موجود در این زمینه در استان در فرمانداری‌ها و استانداری قابل حل است، گفت: برخی از این مشکلات نیاز به پیگیری در وزاتخانه‌ها دارد.

نماینده مردم فریدن، فریدونشهر، چادگان و بوئین میاندشت در مجلس همدلی را راز حل مشکلات استان اصفهان دانست و افزود: مدیریت واحد، همدل و غیرشریفاتی می‌تواند مشکلات را حل کند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۴۰۰ میلیون متر مکعب آب از شهرستان فریدونشهر به سمت خوزستان در جریان است، گفت: هدایت این آب به تنهایی از سیستم اجرایی حل نمی‌شود و باید کمیته ویژه‌ای برای این امر تشکیل شود.

حجت الاسلام سیاوشی نسبت به قطعی برق کشاورزان در شهرستان متبوعش انتقاد کرد و گفت: از آنجایی که کشاورزی محل تأمین هزینه‌های امرار معاش این منطقه است در این زمینه باید بازنگری لازم انجام شود.