حجت الاسلام اسماعیل سیاوشی در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت هفته بسیج و قدردانی از بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب درباره جنگ ۱۲ روزه، این سخنان را موجب تقویت امید در میان مردم و جبهه مقاومت دانست و اظهار کرد: آینده از آن ایران اسلامی و نابودی نصیب رژیم صهیونیستی و آمریکا خواهد بود.

وی مشکلات معلمان را یکی از دغدغه‌های جدی جامعه عنوان کرد و خطاب به وزیر آموزش و پرورش گفت: معلمان از کمبود امکانات رنج نمی‌برند بلکه تبعیض ساختاری مهم‌ترین مشکل آنان است.

نماینده فریدن، فریدونشهر و چادگان خواستار اولویت‌دهی به موضوعاتی مانند بهبود معیشت فرهنگیان، تبدیل وضعیت نیروهای خرید خدمات و تقویت امنیت شغلی آنان شد.

وی با اشاره به وضعیت نگران‌کننده استان اصفهان افزود فرونشست زمین، خسارت‌های شدید به کشاورزان و باغداران و آلودگی هوا سیمای پایتخت فرهنگی جهان اسلام را دچار بحران کرده است.

به گفته حجت الاسلام سیاوشی ریشه این مشکلات به مدیریت اشتباه منابع آبی استان برمی‌گردد و تا زمانی که نیاز شهرستان‌های غرب استان شامل فریدن، فریدونشهر، چادگان، میاندشت و سمیرم دیده نشود امکان حل چالش‌های اصفهان وجود نخواهد داشت.

وی با ابراز گلایه از بی‌توجهی به طرح‌هایی مانند سد بلطاق و سد یلان که دارای ردیف ملی هستند گفت عملیاتی نشدن این پروژه‌ها، پرداخت نشدن حقابه کشاورزان و تأخیر در تأمین آب پایدار موجب شده بخش زیادی از مردم این مناطق ناچار به کوچ شوند؛ مهاجرتی که تبعات آن متوجه کل استان و خود شهر اصفهان است.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون فرهنگی اضافه کرد: دو برابر جمعیت فعلی این مناطق طی سال‌های گذشته به دلیل کم‌توجهی مدیران استانی و ملی به حاشیه شهر اصفهان مهاجرت کرده‌اند.

وی ظرفیت‌های طبیعی و انسانی غرب استان شامل بارندگی مناسب، خاک حاصلخیز، پوشش گیاهی غنی و امکان توسعه کشاورزی، دامداری و گردشگری را یادآور شد و گفت این استعدادها به دلیل بی‌برنامگی از دست رفته و روند مهاجرت شدت گرفته است.

این نماینده مجلس خواستار توزیع عادلانه امکانات، ثروت و برنامه‌های اشتغال‌زایی در شهرستان‌های استان اصفهان شد و تمرکززدایی از شهر اصفهان را شرط تحقق عدالت دانست. او تأکید کرد با برنامه‌ریزی دقیق می‌توان امید بازگشت مردم به مناطق بومی و توقف حاشیه‌نشینی را فراهم کرد.