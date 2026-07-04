۹ محکوم متواری در مسجدسلیمان دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی عباسی عصر امروز شنبه در گفتگویی رسانه‌ای، هدف از اجرای طرح‌های انتظامی را افزایش احساس امنیت و کاهش جرایم در سطح شهرستان عنوان کرد و گفت: پلیس با هدف شناسایی و دستگیری محکومان متواری، طرح عملیاتی به صورت متمرکز در سطح شهرستان اجرا شد.

وی از شناسایی و دستگیری ۹ محکوم متواری در عملیات‌ جداگانه در اجرای این طرح خبر داد و افزود: متهمان با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ عباسی با تأکید بر جدیت و قاطعیت پلیس در اجرای مستمر طرح‌های مقابله‌ای و پیشگیرانه، خاطرنشان کرد: اجرای طرح‌های مشابه با هدف ارتقای امنیت با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد.