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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۳۲

۹ محکوم متواری در مسجدسلیمان دستگیر شدند

۹ محکوم متواری در مسجدسلیمان دستگیر شدند

اهواز - فرمانده انتظامی مسجدسلیمان از شناسایی و دستگیری ۹ نفر از محکومان متواری در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی عباسی عصر امروز شنبه در گفتگویی رسانه‌ای، هدف از اجرای طرح‌های انتظامی را افزایش احساس امنیت و کاهش جرایم در سطح شهرستان عنوان کرد و گفت: پلیس با هدف شناسایی و دستگیری محکومان متواری، طرح عملیاتی به صورت متمرکز در سطح شهرستان اجرا شد.

وی از شناسایی و دستگیری ۹ محکوم متواری در عملیات‌ جداگانه در اجرای این طرح خبر داد و افزود: متهمان با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ عباسی با تأکید بر جدیت و قاطعیت پلیس در اجرای مستمر طرح‌های مقابله‌ای و پیشگیرانه، خاطرنشان کرد: اجرای طرح‌های مشابه با هدف ارتقای امنیت با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد.

کد مطلب 6879353

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