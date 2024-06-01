به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محمد سلطانی اظهار کرد: مراسم سی و پنجمین سالگرد ارتحال ملکوتی امام خمینی (ره) و بزرگداشت شهدای ۱۵ خرداد عصر روز دوشنبه هفته کنونی با سخنرانی تولیت آستان قدس رضوی در حرم مطهر امام رضا (ع) برگزار خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی ادامه داد: سخنران آئین گرامیداشت سالروز قیام ۱۵ خرداد نیز حجت الاسلام قاضی عسگر تولیت آستان عبدالعظیم حسنی خواهد بود.

وی گفت: برگزاری محفل انس با قرآن، اعزام هشت هزار نفر در قالب کاروان‌های زیارتی از سطح استان به مرقد مطهر امام راحل (ره)، برگزاری نشست معرفتی و روشنگری ویژه گرامیداشت امام (ره) در محل پایگاه‌های مقاومت بسیج، برپایی نمایشگاه به مناسبت سالگرد ارتحال امام (ره)، برگزاری جلسات پرسمان دینی و حلقه‌های معرفتی، نشست علمای شیعه و سنت در مناطق تلفیقی برخی دیگر از برنامه‌های ویژه این ایام است.

سلطانی افزود: ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ ملت بزرگ ایران و آزادگان جهان در غم جانگداز و فراق رهبر حکیم خویش به سوگ نشستند. امام خمینی (ره) با سلوک علمی و عملی خویش که همان اصول اسلام و سنت ائمه معصومین (ع) بود راه مبارزه و قدرت مقابله علیه ظالمان و ستمکاران را به ما آموخت. بی تردید فقدان آن عبد صالح برای ملت قدرشناس ایران همواره ضایعه‌ای بزرگ بود که با انتخاب جانشین صالح و شایسته، رادمرد مبارزی همچون رهبر معظم انقلاب آن خط نورانی و الهی همچنان ادامه دارد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی اضافه کرد: ۱۵ خرداد نیز یادآور مجاهدت و دلاوری رادمردانی است که با اقتدا به امام و مقتدای خویش جاودان شدند و با نثار خون خویش نقطه عطفی در مبارزات مردم ایران علیه نظام ستمشاهی آفریدند و عزت و اقتدار را برای ملت و کشور به ارمغان آوردند.